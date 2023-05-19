Başkan Erdoğan CNN International'a konuştu! ABD Başkanı Biden'a sert tepki: "İkinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde de ben inanıyorum ki halkım güçlü Türk demokrasisini gösterecek ki yüzde 90'a varan güçlü seçmen katılımı oldu. Bu çok önemli bir katılım. Dünyada pek benzeri yok. Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN CNN'E KONUŞTU | VİDEO İZLE
CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, seçim sürecinden dış politikaya birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, "Geçen 20 yılda girdiğiniz her seçimi rahatlıkla kazandınız, seçimlerde rekorlar kırdınız. Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir seçim ikinci tura kaldı. Şu an kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde de ben inanıyorum ki halkım güçlü Türk demokrasisini gösterecek ki yüzde 90'a varan güçlü seçmen katılımı oldu. Bu çok önemli bir katılım. Dünyada pek benzeri yok. Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak." ifadelerini kullandı.
"BİRİNCİ TUR DEĞİL, İKİNCİ TURA ÇIKAN BİR İNSANDAN DİKTATÖR OLUR MU?"
"ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında kendisine otokrat dediği için onu kınadığının" hatırlatılması üzerine Başkan Erdoğan, "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük?" dedi.
Başkan Erdoğan, "Yeniden seçilirseniz Biden yönetimiyle çalışır mısınız?" sorusuna ise "Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden'la da çalışırım. Eğer Biden değişirse onun yerine gelecek olan kim olursa olsun onunla da çalışırım." yorumunu yaptı.