Başkan Erdoğan CNN International'a konuştu! ABD Başkanı Biden'a sert tepki: "İkinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu?"

Batı'nın Ukrayna ihtilafı konusunda Rusya'ya karşı tavrına katılmadığı ve bu konuda "Batı'nın daha çok provokasyona dayalı bir politika izlediği" yönündeki sözleri hatırlatılarak, "Ukrayna'ya büyük kapsamlı askeri ve finansal yardımın gönderilmesi bir provokasyon anlamına mı gelir? Batı burada yanlış mı yapıyor?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Batı bu noktada dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. Yani Rusya gibi bir ülkeye dengeli bir yaklaşım çok daha isabetli olabilirdi. Yani ben Sayın Putin'le bu münasebetlerimi nasıl geliştiriyorsam veya yapıyorsam aynı durumu Batı da yapmalıydı. Çünkü dünyada birbirimize ihtiyacımız var. Yani ben Batı'nın her ülkesiyle nasıl görüşüyorsam, bu noktada Sayın Putin'le de o şekilde görüşüyorum. Aynı şekilde mesela şu Karadeniz Tahıl Koridoru'nda biz sadece Batı'nın değil Afrika ülkelerinin de ihtiyacını karşılar duruma geldik. Bakın şu anda tahıl sürecini 18 Mayıs'tan itibaren iki ay daha uzattık. Nasıl oldu bu iş? Sayın Putin'le olan bu özel münasebetlerimiz sayesinde oldu."