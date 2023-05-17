Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! Bay Bay Kemal’in partisinden bir isim tutuklandı



12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen ve 2 CHP'li ismin tutuklandığı soruşturmadaki bilgilere göre montaj görüntüleri Baykal'a yönelik kaset kumpasının da merkezinde olan firari FETÖ'cü Cevheri Güven ile Ali Yeşildağ tarafından kurguladı. Twitter'da paylaşılan bu görüntüleri "Ankara Kuşu" hesabını kullanan CHP'nin sosyal medya trolü Oktay Yaşar ve CHP'liler Veli Koçak ile Ozan Özgür Doğru yaydı. CHP'liler bunun için WhatsApp'ta grup kurdu.

CHP'nin oyunu bölecek korkusuyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 'montaj kaset' ve 'sahte dekont' kumpası kurgulanan olayda sahte dekont ve montaj görüntülerinin daha fazla kitleye ulaşması için de CHP Gençlik Kolları ile il ve ilçe teşkilatları sahaya çıktı. Ulusal kesimden İnce'ye gelebilecek oyların önünü kesmek için aleyhe paylaşımların yayılması sağlandı. İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı günden beri CHP yönetimi, trolleri ve FETÖ'cülerin hedefi haline geldi.