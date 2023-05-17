Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! Bay Bay Kemal’in partisinden bir isim tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinden biri tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenmişti.
CHP'Lİ İSİM TUTUKLANDI
Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturma savcısına ifade verdi. M.A.C., savcılık sorgularının ardından sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sulh ceza hakimliği 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belge ilgi görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklandı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ise ev hapsi verildi.