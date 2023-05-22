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    • 22.05.2023 17:09
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    • 22.05.2023 17:09
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'milliyetçilik' salvosu: Milletimiz takılan maskeleri yemez

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluA Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu milletin 14 Mayıs'ta muhalefete şamar attığını belirtti. Ancak maçın henüz bitmediğine dikkat çeken Karaismailoğlu seçmene ikinci tur için rehavet uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kestiği milliyetçilik pozlarına tepki gösteren Bakan Karaismailoğlu, "Kandil'den talimat alanlar Pensilvanya'dan talimat alanlar hangi maskeyi takarlarsa taksınlar o maskeyi vatandaşımız artık bu saatten sonra yemez." ifadelerini kullandı.

    Bay Bay Kemal’e: Millet yutmaz

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon'da A Haber'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren Bakan Karaismailoğlu milletin muhalfete büyük bir şamar attığına dikkat çekti.

    Bakan Karaismailoğlu, "28 Mayıs Pazar günü vatandaşımız milletimiz en doğru şekilde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek olarak bu işi bitirecektir." ifadelerini kullandı.

    Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    "Zigana Dağları'na mühür vurduk. Türk mühendisinin ve Türk işçisinin çalıştığı çok kıymetli bir iş. Milletimiz müthiş memnun. Bu işi bir defa yapıyorsunuz ama uzun yıllar eser olarak kalacak. Şu anda kadar 100 binin üzerinde araç geçti. 14,5 Km uzunluğunda Avrupa'nın en uzun tüneli. 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açtık. Gurur verici işlerimizden bir tanesi. Burası seyahat süresini TrabzonGümüşhane arasında yarım saate indiren çok müthiş bir proje. 14.5 kilometre uzunluğunda Avrupa'nın en uzun tüneli. Tamamen yerli milli mühendislik teknolojileriyle yapılmış Türk mühendislerinin çalıştığı çok kıymetli bir iş.

    100 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ KULLANDI
    Milletimiz müthiş memnun. Bir defa yapıyorsunuz ama yüzyıllar boyu kullanacağınız çok kıymetli bir iş. Burada kaza risklerini tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Aydınlatması havalandırması mühendislik teknolojileri asfaltı betonu kalitesi de dünyanın en kaliteli işi kadar iddialı bir proje. Burası uzun yıllar hizmet edecek. Açıldığı günden bugüne 100 binin üzerinde araç burayı kullandı.

    Bu yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye çok daha hızlı büyüyecek. Yıllar önce 17 yılda bitmeyen 3 km uzunluğunda Bolu Dağı Tüneli'nden bugün 14,5 kilometre uzunluğunda ve 5 yıl içerisinde biten tamamen Türk mühendisi Türk işçisinin yaptığı dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesini bitirip milletimizin hizmetine sunmak onur verici gurur verici bir iş.

        MİLLETİMİZ MUHALEFETE ŞAMAR ATTI
        Bu kadar yoğun bir seçim atmosferinden sonra maalesef muhalefetin bu dezenformasyonuna rağmen maalesef Türkiye'yi karıştırmaya hevesli olan ittifak ortakları ve onların işbirlikçileriyle Türkiye'yi sevmeyen Türkiye düşmanı işbirlikçileriyle beraber yaptıkları bu kadar dezenformasyona rağmen milletimiz onlara çok büyük şamar attı 14 Mayıs'ta. Güçlü bir çoğunlukla Cumhur İttifakı'nı tercih etti milletimiz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccüh gösterdi ve çok başarılı bir şekilde seçimi atlattık.

        MİLLETİMİZ 28 MAYIS'TA BU İŞİ BİTİRECEKTİR

        Sadece cumhurbaşkanlığı seçiminde ufak bir nüans kaldı. O nüansı da inşallah maçın son dakikalarını 28 Mayıs Pazar günü vatandaşımız milletimiz en doğru şekilde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek olarak bu işi bitirecektir. Ve Türkiye artık önündeki aydınlık geleceği için kulaç atmaya başlayacaktır. Biz hedeflerimiz koyduk. Bugüne kadar yaptıklarımızı koyduk ortaya.

        DÜNYA BUNU SEYREDECEK

        Türkiye dünyanın lider ülkesi olacak diyoruz. Bizim böyle bir hedefimiz var. Ama terör örgütleriyle iş birliği yapanlar bunu sağlayamaz dedik. Vatandaşlarımız buna baktılar. Allah korusun biz bu huzur güven ortamını bir defa kaybedersek hiçbir zaman proje ve ülkenin gelişmesini konuşamayız. Yine yıllar öndeki gibi 40 yıl önceki gibi biz terörle boğuşuruz dedik vatandaşımız da bunu çok iyi gördüğü için büyük bir teveccüh gösterdi inşallah kalan eksiklerimizi de tamamlayıp Pazar günü de çok büyük bir müjdeyle Türkiye dünyanın göz bebeği ve bütün mazlumların bütün Müslümanların bütün Türki cumhuriyetlerin takip ettiği liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün milletlerin gözü kulağı pazar günü Türkiye'de olacak. İnşallah burada da vatandaşımız bu Türkiye düşmanlarına çok büyük bir ders verecek ve ondan sonra da lider Türkiye nasıl olurmuş dünya bunu seyredecek.

        REHAVET UYARISI
        14 Mayıs'ı maçın ilk yarısı olarak görüyoruz daha maç bitmedi o yüzden maç bitmediği için mutlaka terinizi soğutmamanız gerekiyor. O sıcaklıkla o tansiyonla çalışmalarımıza devam etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın gölgesini bütün vatandaşlarımıza hissettirmek lazım. Rehavete kapılmadan çünkü bizim hedefimiz var. Çocuklarımızın geleceği söz konusu.

            KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİYETÇİLİK SÖYLEMİ

            Kandil'den talimat alanlar Pensilvanya'dan talimat alanlar hangi maskeyi takarlarsa taksınlar o maskeyi vatandaşımız artık bu saatten sonra yemez. O maskeyi de en hızlı bir şekilde Pazar günü dağıtacaklar ortadan. Kılıçdaroğlu'nun asıl yapması gereken toplamı yüzde 1 etmeyen partilere vermiş olduğu 37 milletvekilinin hesabını kendi seçmenlerine nasıl verecekler onun planını bugünden yapsınlar. Bugün seçmenlerin sesi çıkmıyorsa 28 Mayıs'ta seçim olduğu için.

            DEPREMZEDELERE HAKARET

            - Millete düşman bir zihniyet var karşımızda

            KILIÇDAROĞLU'NUN ATATÜRK HAVALİMANI VAADİ

            - Yaptığı açıklamalar vizyonsuzluk belirtisi

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            Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'milliyetçilik' salvosu: Milletimiz takılan maskeleri yemez
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