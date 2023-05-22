Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'milliyetçilik' salvosu: Milletimiz takılan maskeleri yemez

100 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ KULLANDI

Milletimiz müthiş memnun. Bir defa yapıyorsunuz ama yüzyıllar boyu kullanacağınız çok kıymetli bir iş. Burada kaza risklerini tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Aydınlatması havalandırması mühendislik teknolojileri asfaltı betonu kalitesi de dünyanın en kaliteli işi kadar iddialı bir proje. Burası uzun yıllar hizmet edecek. Açıldığı günden bugüne 100 binin üzerinde araç burayı kullandı.

Bu yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye çok daha hızlı büyüyecek. Yıllar önce 17 yılda bitmeyen 3 km uzunluğunda Bolu Dağı Tüneli'nden bugün 14,5 kilometre uzunluğunda ve 5 yıl içerisinde biten tamamen Türk mühendisi Türk işçisinin yaptığı dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesini bitirip milletimizin hizmetine sunmak onur verici gurur verici bir iş.