Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'milliyetçilik' salvosu: Milletimiz takılan maskeleri yemez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon'da A Haber'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren Bakan Karaismailoğlu milletin muhalfete büyük bir şamar attığına dikkat çekti.
Bakan Karaismailoğlu, "28 Mayıs Pazar günü vatandaşımız milletimiz en doğru şekilde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek olarak bu işi bitirecektir." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Zigana Dağları'na mühür vurduk. Türk mühendisinin ve Türk işçisinin çalıştığı çok kıymetli bir iş. Milletimiz müthiş memnun. Bu işi bir defa yapıyorsunuz ama uzun yıllar eser olarak kalacak. Şu anda kadar 100 binin üzerinde araç geçti. 14,5 Km uzunluğunda Avrupa'nın en uzun tüneli. 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açtık. Gurur verici işlerimizden bir tanesi. Burası seyahat süresini Trabzon – Gümüşhane arasında yarım saate indiren çok müthiş bir proje. 14.5 kilometre uzunluğunda Avrupa'nın en uzun tüneli. Tamamen yerli milli mühendislik teknolojileriyle yapılmış Türk mühendislerinin çalıştığı çok kıymetli bir iş.
100 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ KULLANDI
Milletimiz müthiş memnun. Bir defa yapıyorsunuz ama yüzyıllar boyu kullanacağınız çok kıymetli bir iş. Burada kaza risklerini tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Aydınlatması havalandırması mühendislik teknolojileri asfaltı betonu kalitesi de dünyanın en kaliteli işi kadar iddialı bir proje. Burası uzun yıllar hizmet edecek. Açıldığı günden bugüne 100 binin üzerinde araç burayı kullandı.
Bu yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye çok daha hızlı büyüyecek. Yıllar önce 17 yılda bitmeyen 3 km uzunluğunda Bolu Dağı Tüneli'nden bugün 14,5 kilometre uzunluğunda ve 5 yıl içerisinde biten tamamen Türk mühendisi Türk işçisinin yaptığı dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesini bitirip milletimizin hizmetine sunmak onur verici gurur verici bir iş.