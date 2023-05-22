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Sinan Oğan ikinci tur öncesi kararını açıkladı! "Başkan Erdoğan'ı destekliyoruz"

Sinan Oğan ikinci tur öncesi kararını açıkladı! "Başkan Erdoğan'ı destekliyoruz"
22.05.2023 17:40

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a sandıktan yüzde 5.17'lik bir oy çıktı. İkinci tur öncesi Başkan Erdoğan ile 19 Mayıs'ta kritik bir görüşme gerçekleştiren Oğan kararını açıklıyor. İnce sonrası CHP'liler tarafından kendisine yöneltilen linç kültürüne tepki gösteren Oğan, "Seçimin son 3 gününde bize karşı başlatılan yargısız infaz çalışması seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur. Linç kültürü, demokrasimize bir darbedir." dedi. HDP'nin kilit parti olma rolünün sona erdiğini belirten Oğan, "HDP üzerinden oluşturulan kilit parti söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konuma yükselttik." ifadelerini kullandı. Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

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