AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Sahte milliyetçilik peşinde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Saat 17'yi Sinan Bey'in açıklamasını beklemek lazım. Onun adına konuşuyor gibi olmayayım. Kendileri bir istişare süreci yürüttüler Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler sonuç olarak da kararlarını saat 17 gibi açıklayacaklar.
Ama yaptığımız değerlendirme şu bizim bütün bu ilk turdaki sonuçlardan sonra bizim partimizin çok güçlü bir kapasitesi vardır biz her yeri sandık sandık analiz ederiz. Her bölgeyi analiz ederiz. Vatandaşlarımızın tercihlerini daha doğru anlamaya daha doğru konumlandırmaya çalışırız. Çünkü siyaset nihayetinden toplumdan devlete doğru yapılan bir iştir. Toplumsal talebi iyi görmek lazım.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SAHTE MİLLİYETÇİLİK PEŞİNDE
14 Mayıs gelene kadar milli değerlere karşı sustular. Kılıçdaroğlu sahte milliyetçilik peşinde. Bunlar terör örgütüne söylemediklerini halka söylediler
Depremzedelere yönelik sistematik bir saldırıda bulundular. Vatandaş iradesini gasp etme çabasındalar. Biz seçim gecesi verileri bekledik."
MİLLETİ KANDIRDILAR
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ederek giriştikleri manipülasyona da tepki gösteren Çelik, "milleti kandırdılar" dedi.
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