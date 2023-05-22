AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Sahte milliyetçilik peşinde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Saat 17'yi Sinan Bey'in açıklamasını beklemek lazım. Onun adına konuşuyor gibi olmayayım. Kendileri bir istişare süreci yürüttüler Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler sonuç olarak da kararlarını saat 17 gibi açıklayacaklar.

Ama yaptığımız değerlendirme şu bizim bütün bu ilk turdaki sonuçlardan sonra bizim partimizin çok güçlü bir kapasitesi vardır biz her yeri sandık sandık analiz ederiz. Her bölgeyi analiz ederiz. Vatandaşlarımızın tercihlerini daha doğru anlamaya daha doğru konumlandırmaya çalışırız. Çünkü siyaset nihayetinden toplumdan devlete doğru yapılan bir iştir. Toplumsal talebi iyi görmek lazım.