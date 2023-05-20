CHP trolü Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç'tan mide bulandıran olay! Yayına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti





ANNESİ AK PARTİLİ DİYE KÜFÜR ETTİ

Twitch yayınında sesli bağlantılar alan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, yayınına bağlanan bir gence "Anan neden AKP'li neden Tayipçi" diye sordu. Yayına bağlanan genç ise "Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor gürülmüş" dedi. Jahrein ise "AKP de bunumu düzeltmiş. Senin ben ananı s…." diyerek küfür etti.