Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2023 01:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2023 01:33
    ABONE OL

    CHP trolü Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç'tan mide bulandıran olay! Yayına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti

    14 Mayıs seçimlerinden sonra milli iradenin Başkan Erdoğan demesini sindiremeyen CHP ve yandaşları her gün yeni bir skandala imza atıyor. Bunun son örneği ise sosyal medya platformu Twitch’te yayın yapan Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç'un rezilliği oldu. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Jahrein yayına bağlanan bir gencin annesine sırf AK Partili olduğu için küfür etti. Yaşanan bu skandal büyük tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

    CHP trolü haddini aştı

    14 Mayıs seçimlerinin sonuçlanmasının ardından çılgına dönen muhalif kitle, vatandaşlara ağza alınmayacak sözlerle saldırmaya devam ediyor. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, yaptığı Twitch yayında bir gencin annesine iğrenç hakaretlerde bulundu.



    ANNESİ AK PARTİLİ DİYE KÜFÜR ETTİ
    Twitch yayınında sesli bağlantılar alan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, yayınına bağlanan bir gence "Anan neden AKP'li neden Tayipçi" diye sordu. Yayına bağlanan genç ise "Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor gürülmüş" dedi. Jahrein ise "AKP de bunumu düzeltmiş. Senin ben ananı s…." diyerek küfür etti.



    REZİLLİĞİ AYRI SAVUNMASI AYRI SKANDAL
    Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Jahrein mahlası Ahmet Sonuç skandal bir açıklamada bulundu. Kanala kendisine küfür edilecek gençlerin geldiğini ve onları önceden bilgilendirdiklerini ileri süren Jahrein, bir gencin annesine AK Parti'ye oy veriyor diye küfretmesini bu şekilde normalleştirmeye çalıştı.

    Küfür ve ahlaksızlığı hayatının normali haline getiren Jahrein'in bu tavrı tepki çekti. Vatandaşlar, ahlak yoksunu görüntülere ilişkin savcıları soruşturma açmaya çağırdı.



        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        Skandal video sonrası sosyal medyada tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:



        "Özgürlük ne güzel şey, demokrasi harika. İstediğine ana avrat küfredebiliyorsun… ve hiç utanmıyorsun. Şuursuzca yaptığını savunabiliyorsun."



        "Ahmet haddinizi aşıyorsunuz. Empati kuruyor musunuz? Seninde çocuğun var, Eşin var, CHP'li diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor diye. Çocuğunun annesi hakkında, aynı senin gibi gevşek ağızlı bir müptezel konuşsa hoşuna gider mi? Eşinin +18 konseplerde konuşulması hoşuna gider mi?"



            "Konseptine ayrı savunmana ayrı tüküreyim kardeş iyi akşamlar"



            "Bir eğitimci olarak çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm."



            "Maalesef boş birisin başkalarına küfür ederek zevk alan birisini takip etmeyin etkileşim vermeyin."



                TWİTTER'DAN HAKARETLER YAĞDIRMIŞTI
                Geçtğimiz günlerde Jahrein'in Twitter'daki bir sohbet odasında kullandığı skandal sözler de büyük tepki çekmişti.


                EŞİNE VE ÇOCUĞUNA SÖVDÜLER
                Sohbet odasında 'Osman' isimli bir vatandaşın müslümanlığı ile alenen dalga geçilip, çocuğu ve eşine kadar uzanan alçakça konuşmalar yapılırken çirkin ifadeler söz konusu muhalefet anlayışının kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.



                "ARKADA KIZ ÇOCUĞU GÖMÜYORLAR"
                Sohbet odasında 'Osman' isimli vatandaş çirkin ifadelere tepki gösterirken mikrofona küçük bir bebeğin ağlama sesi de yansıdı. Faşizan grup, "Arkada kız çocuğu gömüyorlar, her şey olabilir." gibi ahlaksız ifadeler kullandı.



                KILIÇDAROĞLU JAHREIN'I ARAMIŞTI
                Kemal Kılıçdaroğlu 'oy' uğruna 14 Mayıs'ta yaşadığı hezimetin hemen ardından 'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'u telefonla aramıştı.

                    Jahrein o görüşmeyle ilgili, "Az önce Kılıçdaroğlu aradı. "Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey" dedi. Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti. Bana aktarmak düşer sevgili takipçi" ifadelerini kullanmıştı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?
                    Haberler Güncel CHP trolü Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç'tan mide bulandıran olay! Yayına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti
                        loading
                        SON DAKİKA