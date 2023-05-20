CHP trolü Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç'tan mide bulandıran olay! Yayına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti

14 Mayıs seçimlerinin sonuçlanmasının ardından çılgına dönen muhalif kitle, vatandaşlara ağza alınmayacak sözlerle saldırmaya devam ediyor. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, yaptığı Twitch yayında bir gencin annesine iğrenç hakaretlerde bulundu.
ANNESİ AK PARTİLİ DİYE KÜFÜR ETTİ
Twitch yayınında sesli bağlantılar alan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, yayınına bağlanan bir gence "Anan neden AKP'li neden Tayipçi" diye sordu. Yayına bağlanan genç ise "Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor gürülmüş" dedi. Jahrein ise "AKP de bunumu düzeltmiş. Senin ben ananı s…." diyerek küfür etti.
REZİLLİĞİ AYRI SAVUNMASI AYRI SKANDAL
Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Jahrein mahlası Ahmet Sonuç skandal bir açıklamada bulundu. Kanala kendisine küfür edilecek gençlerin geldiğini ve onları önceden bilgilendirdiklerini ileri süren Jahrein, bir gencin annesine AK Parti'ye oy veriyor diye küfretmesini bu şekilde normalleştirmeye çalıştı.
Küfür ve ahlaksızlığı hayatının normali haline getiren Jahrein'in bu tavrı tepki çekti. Vatandaşlar, ahlak yoksunu görüntülere ilişkin savcıları soruşturma açmaya çağırdı.