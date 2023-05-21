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    • 21.05.2023 09:10
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    FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ihale paralarını sahte isimle Kanada'daki bir hesapta biriktirdi

    FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın Kanada’da sahte isimle banka hesabı açtığı ve buradaki 685 milyon TL’yi Türkiye’ye transfer etmeye çalıştığı belirlendi. Bu paranın bugünkü değeri ise 685 milyon lira. Emanet olarak açılan hesap için yakın akraba faydalanıcı olarak ise kendisini gösterdi.

    takvim.com.tr
    Sahte isim kirli para!

    CHP'li Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheliyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.


    Tutuklu Karaarslan'ın bilgisayarı üzerinde yapılan incelemede, 2 Kasım 2020'de Kanada'da özel bir bankaya gönderdiği bir e-postaya rastlandı.

    SAHTE İSİMLE KANADA'DA BANKA HESABI
    Karaarslan'ın yurtdışında "Star Oil Gas" adına "Dr. Erkan Karaarslan Ayaz" sahte ismiyle bir bankanın Vancouver şubesinde hesap açtığı, bu hesapta bulunan 46 milyon 750 bin Kanada Doları'nı (305 milyon lira) transfer etmeye çalıştığı ortaya çıkarıldı. Bu paranın bugünkü değeri ise 685 milyon lira. Emanet olarak açılan hesap için yakın akraba faydalanıcı olarak ise kendisini gösterdi.

        2 Kasım 2020'de bankaya gönderdiği e-postada hesap sahibi olan Ayaz'ın Kovid- 19 nedeniyle Mart 2020'de vefat ettiğini, hiçbir aile üyesinin hayatta olmadığını söyleyerek, paranın Türkiye'ye havale edilebilmesi için yardım istedi. Savcılık, Erkan Karaarslan Ayaz isimli bir kişinin nüfus kaydı olmadığını, bu isimde bir akrabasının olmadığı, hesaptaki paraları ihalelerden kazandığı ve ve kendisinin kullandığı tespitinde bulundu.


        CHP'Lİ BAŞKANLARA ŞARAP SİPARİŞİ
        Sabah'ta yer alan habere göre, Karaarslan'ın e-postalarındaki incelemelerde, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e gönderilmek üzere Urla Şarapçılık isimli firmaya şarap siparişi verdiğine ilişkin kayıtlara da rastlandı.

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        CHP bu millete ihanet etti
        Haberler Güncel FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ihale paralarını sahte isimle Kanada'daki bir hesapta biriktirdi
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