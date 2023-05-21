FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ihale paralarını sahte isimle Kanada'daki bir hesapta biriktirdi

SAHTE İSİMLE KANADA'DA BANKA HESABI

Karaarslan'ın yurtdışında "Star Oil Gas" adına "Dr. Erkan Karaarslan Ayaz" sahte ismiyle bir bankanın Vancouver şubesinde hesap açtığı, bu hesapta bulunan 46 milyon 750 bin Kanada Doları'nı (305 milyon lira) transfer etmeye çalıştığı ortaya çıkarıldı. Bu paranın bugünkü değeri ise 685 milyon lira. Emanet olarak açılan hesap için yakın akraba faydalanıcı olarak ise kendisini gösterdi.