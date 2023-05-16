CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ'da konaklayan depremzedeleri cezalandırılıyor | Soruşturma başlatıldı

AK PARTİ'DEN TEPKİ

CHP'nin imza attığı skandala AK Parti tepki gösterdi.

Partizanca ayrımcılığa müsaade etmeyeceklerini belirten Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." dedi.

DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARI HERHANGİ BİR MAĞDURİYETE İZİN VERMEYECEKTİR

Olaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada, hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini belirtti. Dağ, "Günlerdir kara bir propaganda yapılıyor ve acısı olan depremzede vatandaşlarımız siyasi tercihleri nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor.

Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya lincinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı.

Bu yakışıksız durumun derhal son bulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şu da unutulmasın ki bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.