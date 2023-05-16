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    • 17.05.2023 16:11
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    CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ'da konaklayan depremzedeleri cezalandırılıyor | Soruşturma başlatıldı

    Asrın çifte felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası Kumbağ'da otellere yerleştirilen vatandaşlar 14 Mayıs'taki seçimler sonrası CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kapı dışarı edilmek istendi. Konuyla ilgili afetzedeler, "Seçime kadar mıydı bizimle işiniz?" diyerek olaya tepki gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi. Olaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada, hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fondaş hakaret CHP’li belediye kapı dışarı etti!

    Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs 2023'ta elde ettiği seçim zaferinin ardından CHP'nin fonladığı medyanın hakaretlerinin ardından bir skandal daha ortaya çıktı.

    CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL
    CHP fondaşı SÖZCÜ'nün manşetten depremzedelere hakaretler yağdırması sonrası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı.



    SEÇİMLERDEN SONRA OTELDEN ÇIKIN TALEBİ
    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi.

        Söz konusu talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği öğrenilirken söz konusu durumun sebebi anlaşılamadı.

        CHP'Lİ BELEDİYELER DEPREMZEDELER CEZALANDIRILIYOR
        Bilindiği gibi seçimlerde deprem bölgesinden AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik büyük bir destek gelmişti. Seçimlerin hemen ardından Tekirdağ'ın Kumbağ mahallesinde yaşanan bu olay akıllara "Depremzedeler cezalandırılıyor" düşüncesini getirdi.

        NORMALDE AĞUSTOS AYINA KADAR KALACAKLARDI
        Normal şartlarda depremzedelerin kalması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürüyor olması da akıllardaki şüpheyi güçlendirdi.

        OTELLERE AFİŞ ASILDI
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asıldı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı. Gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.

        DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde yaşanan skandalın ardından depremzede vatandaşlar içerisine düşürüldükleri duruma isyan etti. Yetkililere tepki gösteren bir depremzede, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer depremzede de sosyal medyada kendilerine yönelik CHP'liler tarafından beddualar edildiğini hatırlattı. Bir başka afetzede ise, "Seçime kadar mıydı bizimle işiniz?" diyerek olaya tepki gösterdi.



            Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi. AFAD'dan gönderilen yazıda, "Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarını tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda bilgilerinize ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

            AK PARTİ'DEN TEPKİ
            CHP'nin imza attığı skandala AK Parti tepki gösterdi.

            Partizanca ayrımcılığa müsaade etmeyeceklerini belirten Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." dedi.

            DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARI HERHANGİ BİR MAĞDURİYETE İZİN VERMEYECEKTİR
            Olaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada, hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini belirtti. Dağ, "Günlerdir kara bir propaganda yapılıyor ve acısı olan depremzede vatandaşlarımız siyasi tercihleri nedeniyle CHP'li troller tarafından sosyal medya üzerinden linç edilmeye çalışılıyor.

            Maalesef geldiğimiz noktada sosyal medya lincinden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı.

            Bu yakışıksız durumun derhal son bulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şu da unutulmasın ki bu ülkede hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimizin ilgili kurumları herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.



            YOLUNUZ ÜSKÜDAR'A DÜŞERSE, BAŞIMIZ ÜZERİNDE YERİNİZ VAR
            Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "CHP'li Tekirdağ Belediyesi, şehirde misafir edilen depremzedelerin konaklama giderlerinin "daha fazla" karşılamayacaklarını bildirmiş. Valilik, kardeşlerimize sahip çıkılacağını açıklamış ama biz de ilan edelim. Yolunuz Üsküdar'a düşerse, başımız üzerinde yeriniz var." diyerek depremzedeleri misafir edebileceklerini belirtti.

                DEPREMZEDELERİMİZİ CHP'NİN İNSAFINA TERK ETMEDİK, BUNDAN SONRA DA ETMEYİZ!
                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan CHP'nin uygulamasına sert tepki gösterdi. Kurum, "CHP'nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır. Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır! Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz!" ifadelerini kullandı.

                Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, konaklamalarına son verilen depremzedeleri ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

                Kurumların yaptığı kendilerini bağlar. Şu bir gerçek, depremin ilk günlerinden itibaren ilimize gelen tüm depremzedeler ile biz zaten ilgileniyoruz. Devletimiz bütün kurumlarıyla depremzedelerimizin bütün vilayetlerde olduğu gibi Tekirdağ'da da yanlarındadır.

                Dün talihsiz bir meydana gelmiş, ayın 21'inden itibaren yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilen hizmetlerin verilmeyeceğini bildirmiş bir belediye. Biz zaten depremzedelerimizin yanındayız, her zaman için. Onlar bugüne kadar biz ilgilendik diyorlarsa sağolsunlar. Tabii şık bir durum da değil. Kendilerini ilgilendirir. Buna yorum yapacak durumda değilim.

                BÜTÜN DEPREMZEDELER ZATEN DEVLETİMİZİN GÜVENCESİ ALTINDADIRLAR
                Fakat ilimizdeki bütün depremzedeler zaten devletimizin güvencesi altındadırlar. O anlamda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Zaten bugün de tekrar depremzedelerimizi gezdik dolaştık. Onlara da devletimizin bu teminatını verdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın Bakanımızın selamlarını ilettik kendilerine.

                "NE KADAR İSTERLERSE BURADA KALMAYA DEVAM EDEBİLİRLER"
                Devletimiz güçlüdük, tüm kurumlarıyla da depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam edebilirler. Ne zaman gitmeyi arzu ederlerse gitmeleri için de zaten devletimizin yeterli imkanları vardır. Her zamanda olacaktır. Gitmek istedikleri yere de kendilerini ulaştırırız. Tercih kendilerinin.

                SORUŞTURMA BAŞLATILDI
                İçişleri Bakanlığı, "depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı" iddialarına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

                Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar hatırlatıldı.

                Açıklamada, "İddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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                Haberler Güncel CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ'da konaklayan depremzedeleri cezalandırılıyor | Soruşturma başlatıldı
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