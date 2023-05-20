PKK elebaşı Filiz Duman'dan bölücülük hedefleri için 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek!

14 Mayıs seçimlerinden önce 7'li koalisyonun adayı Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamalarında bulunan PKK terör örgütünün elebaşları, seçimin ikinci tura kalmasının ardından da desteklerini sürdüyor.
BİR ELEBAŞINDAN DAHA DESTEK
Son olarak PKK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman, 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
SKANDAL SÖZDE KÜRDİSTAN SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu'nun artık yalnızca 7'li koalisyonun değil bölücülük hedefleri için seçtikleri sözde Kürdistan'ın adayı olduğunu da itiraf eden elebaşı, "Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor." ifadelerini kullandı.
HDP İLK AÇIKLAMASINDA 7'LİYİ TOPA TUTUP AKŞENER, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI
Öte yandan HDP, seçim sonuçları sonrasında 7'li masayı resmen topa tuttu. PKK kanalında konuşan HDP'li Sezai Temelli, destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrasında Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alıp şu sözleri söyledi:
"Kendi tabanlarında yeterince bir konsolidasyon sağlamayadılar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki tereddütlü yaklaşımların etkileri, iki belediye başkanının bu konuda neredeyse yedek güç olarak sahaya sürülmesinden tutun da birçok etkiyi bir arada değerlendirmemiz gerekiyor"
"BASİRETSİZLER" ÇIKIŞI: ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMADILAR
7'li koalisyondaki ittifak ortaklarını "üzerinize düşeni yapmadınız" sözleriyle topa tutan Sezai Temelli, "Millet İttifakı üzerine düşeni yapmadı. Tam tersine iktidarın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar o kadar çok oldu ki bunlar basiretsizlik örneğiydi. Kampanya yönetimindeki başarısızlıktı. 14 günde bunu telafi edebilir mi? Zor ama imkansız değil" dedi.
"BAŞARI OLARAK ANLATMASIN..."
"Sosyal medya etkisinden çıkma lazım. Siyaset ciddi bir iştir" diyerek Kılıçdaroğlu şahsında masadaki diğer partilere zılgıt çeken Temelli, "Pandemi, ekonomik kriz, yaşadığımız deprem... Bütün bu krizler sonucunda Erdoğan yani Cumhur İttifakı %1 kaybetmiş. Şimdi Millet İttifakı "Biz bunu 50'nin altında bıraktık" şeklinde başarı olarak anlatmamalı" diye konuştu.