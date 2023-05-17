Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona ikinci tur aklı! Eylem tehditleri savurdu...

Türkiye 14 Mayıs'ta yüzyılın en önemli seçimi için sandık başına gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı. Bu sonuçlarla seçim 2. tura kaldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN BAY BAY KEMAL'E İKİNCİ TUR MESAJI!
Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı.
PKK elebaşlarından Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi.
Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.
Sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan, terör örgütünün internet sitesinde yaptığı açıklamada yine Kürtleri temsil ettiğini iddia ederek skandal ifadeler kullandı.
PKK SEÇİMİN SONUCUNU DEĞERLENDİRECEK
AK Parti hükümetinin Kürtlerle ilgili yaptığı düzenlemeleri bildiği için kirli bir propagandaya imza atan PKK elebaşı Kalkan, Türkiye'nin temel sorununun Kürt sorunu olduğu yalanını ortaya atarak, Türkiye'nin temel sorununun Kürt sorunu olduğu ve bu sorun tartışılırken teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gündeme getirilmediği, PKK/KCK terör örgütünün seçim sonuçlarını değerlendirdiği ve alınacak kararları yakında duyuracağını belirtti.