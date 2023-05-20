Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.05.2023 18:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2023 18:22
    ABONE OL

    Eğreti milliyetçiliğe devam! HDP ile yürütülen ittifakı perdeleme çabası: CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'tan kanunlu yalan

    İlk turda sandıktan çıkamayan CHP, manipülasyon ve kirli algı operasyonlarına hız verdi. HDPKK ile yürütülen ittifakı perdelemek için 'biz milliyetçiyiz' pozları veren Kılıçdaroğlu'nun ardından yandaşları da harekete geçti. CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç,"APO'yu hapisten çıkarmak için 2 kez meclise yasa önerisi getiren AKP... Bu önerilerin yasalaşmasını engelleyen ise CHP..." yalanını yaydı. Kılıç asılsız iddiasını 21 Nisan 2006 tarihli 1/1194 numaralı kanunu paylaşarak temellendirmeye çalıştı. Ancak söz konusu kanunun içerisinde Abdullah Öcalan'la ilgili hiçbir maddenin bulunmadığı ve aynı tarih içerisinde yasalaştığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç’tan kanunlu yalan

    Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.

    50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR
    Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...



    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı.

    CHP oy oranları beklentileri karşılamayan küçük ortaklarına tam 39 sandalye kaptırdı. Bu durum parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.



    KÖŞEYE SIKIŞAN CHP'DEN KİRLİ SİYASET
    Seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak yalan ve algıya dayalı kirli siyasetine hız verdi.

    CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "APO'yu hapisten çıkarmak için 2 kez meclise yasa önerisi getiren AKP... Bu önerilerin yasalaşmasını engelleyen ise CHP..." yalanını yaydı.



        Kılıç asılsız iddiasını 21 Nisan 2006 tarihli 1/1194 numaralı kanunu paylaşarak temellendirmeye çalıştı.

        Ancak söz konusu yasanın içerisinde Abdullah Öcalan'la ilgili hiçbir maddenin bulunmadığı ve aynı tarih içerisinde yasalaştığı öğrenildi.


        CHP'lilerin HDPKK ile yürütülen ittifakı perdelemek için verdikleri 'biz milliyetçiyiz' pozlarının zamanlaması ise manidar.

        Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turdaki sandık sonuçları sonrası seçim kampanyasını yürüten ekiple yollarını ayırmış,yeni kampanya ekibi de Kılıçdaroğlu'na 'milliyetçi' rolünü vermişti.

        Bu kapsamda eğreti (geçici) milliyetçilik pozları kesen Kılıçdaroğlu, önce Atatürk portresi önünde video çekti ardından HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifaka gelen tepkilerin yönünü başka yöne çekmeyi hedefledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP’nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç’tan kanunlu yalan
        Haberler Güncel Eğreti milliyetçiliğe devam! HDP ile yürütülen ittifakı perdeleme çabası: CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'tan kanunlu yalan
            loading
            SON DAKİKA