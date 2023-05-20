Eğreti milliyetçiliğe devam! HDP ile yürütülen ittifakı perdeleme çabası: CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'tan kanunlu yalan



CHP'lilerin HDPKK ile yürütülen ittifakı perdelemek için verdikleri 'biz milliyetçiyiz' pozlarının zamanlaması ise manidar.



Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turdaki sandık sonuçları sonrası seçim kampanyasını yürüten ekiple yollarını ayırmış,yeni kampanya ekibi de Kılıçdaroğlu'na 'milliyetçi' rolünü vermişti.



Bu kapsamda eğreti (geçici) milliyetçilik pozları kesen Kılıçdaroğlu, önce Atatürk portresi önünde video çekti ardından HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifaka gelen tepkilerin yönünü başka yöne çekmeyi hedefledi.



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