Eğreti milliyetçiliğe devam! HDP ile yürütülen ittifakı perdeleme çabası: CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'tan kanunlu yalan

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.
50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR
Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı.
CHP oy oranları beklentileri karşılamayan küçük ortaklarına tam 39 sandalye kaptırdı. Bu durum parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.
KÖŞEYE SIKIŞAN CHP'DEN KİRLİ SİYASET
Seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak yalan ve algıya dayalı kirli siyasetine hız verdi.
CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "APO'yu hapisten çıkarmak için 2 kez meclise yasa önerisi getiren AKP... Bu önerilerin yasalaşmasını engelleyen ise CHP..." yalanını yaydı.