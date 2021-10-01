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    • Yaşam
    • 01.10.2021 16:44
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    • 01.10.2021 17:14
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    Twerkçi muhalif Jahrein, Okan Bayülgen'e tepki gösterdi! Paralel evrende küfürlü kavga...

    Türkiye'deki seküler kitleyi temsil eden azınlık cephesi birbirine girdi. "Influencer'ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar" diye aşağılayan Okan Bayülgen’e ilk tepki, twerk yaparak popüler olan sosyal medya ünlüsü Jahrein'den geldi. Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç, Bayülgen’in hayat kadınlarını çıkardığını söyleyerek, "Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?" ifadelerini kullandı. Jahrein'in 'flood'ına (tweet zinciri) tepki gösteren kullanıcılar kendisinin ergenlere hitap ettiğini ve Okan Bayülgen'in dengi olmadığını belirtti. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Twerkçi Jahrein, Okan Bayülgen’e tepki gösterdi

    Çıktığı bir televizyon programında Influencer'ları (etkileyen kişi) hedef alan televizyon programcısı ve komedyen Okan Bayülgen'e ilk tepki, Jahrein lakabıyla tanınan sosyal medyada küçük yaşta çocukların takip ettiği muhalif Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'tan geldi.

    PROGRAMA ÇIKARDIKLARINA "HAYAT KADINI" DEDİ

    Bayülgen'e "Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan'cığım" diye tepki gösteren Sonuç, hesabından şöyle yazdı:

    "Yıllarca içerik olarak karşına "b....."ları çıkartıp dalga geçtin ve bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan'cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?

    Şimdi de sosyal medyadan para kazanılansına takmış kafayı. Ben marka olsam geleneksel medyaya hiç reklam vermem. Sosyal medya en azından sayıları veriyor. Kaç kişi görmüş, tıklamış, siteme girmiş, sepete eklemiş? Televizyona reklam veriyorsun. Reyting diye uyduruktan bir veri var.

    Arada değinmeye çalıştığı güzel konular var yine ama içten gelmiyor bana kusura bakmasın. Yıllarca estetik patlaması yaşayan kadınlarla beraber olup estetik eleştirmesi ve yan taraftaki botox teyzenin o konuda onaylarcasına kafa sallaması falan tam bir iki yüzlülük seli"


    BAYÜLGEN YANIT VERDİ: HAKLI, APTALCA ŞEYLER YAPTIM

        Jahrein'e Twitter'dan yanıt veren Okan Bayülgen ise, "Haklı. Ben kendimi zaten beğenmem. Bazı işlerim iyidir. Böyle büyüdüm. Aptalca şeyler yaptım. Jahrein haklı. Ne var yani? Bir kaç ilham verici iş yaparsın, gerisi eğlenceli yanlışlıklar!" dedi.

        Jahrein, bunca hakaretleşmeden sonra Bayülgen'in verdiği yanıta, "Günün sonunda medeni olabilmek sanırım en önemlisi" ifadelerini kullandı.

        BAYÜLGEN SOSYAL MEDYA ÜNLÜLERİNİ AŞAĞILAMIŞTI

        Sosyal medya ünlülerinin ahlaksız olduğunu ve onlar adına utandığını belirten Bayülgen'in açıklamaları şöyle:

        "Onları çöpe atıyorum hepsini ben hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiç bir şey olmaz onlardan.

        Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen kişiler o kadar. Tanıdığımız sevdiğimiz sanatçıların da bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine, Instagram üzerinden 'Bir arkadaşım gönderdi sürüyorum bu kremi, yumuşacık oluyorum' diye konuşup üç be kuruşlara tenezzül edeler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bu. Instagram ve TikTok dünyasındaki bu yüksek ahlaksızlık, bu uygulamalarla beraber yok olacak. Tıpkı Vine fenomenleri gibi bu fenomenler de yok olacak"

        TWERK YAPMIŞTI

        Devamlı CHP'nin propagandasını yapan Jahrein geçtiğimiz yıllarda dikkat çekmek için twerk (genellikle kadınların yaptığı müstehcen dans çeşidi) yapmış ve sosyal medyada yoğun tepki almıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NU KONUK ALDI

            Genellikle 12 - 18 yaş grubunun takip ettiği Sonuç, mayıs ayında kendi hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Twitch canlı yayınına konuk almıştı.

            AK PARTİ KARŞITI

            Azılı muhalif Sonuç, sosyal medyada AK Parti karşıtı muhalif haber sitelerinin ve trollerinin reklamını üstlenmiş durumda. Gerçek dışı haberleri yayıp küçük yaştaki sosyal medya kullanıcılarına Millet İttifakı güzellemeleri yapıyor.

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            Haberler Yaşam Twerkçi muhalif Jahrein, Okan Bayülgen'e tepki gösterdi! Paralel evrende küfürlü kavga...
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