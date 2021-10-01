Twerkçi muhalif Jahrein, Okan Bayülgen'e tepki gösterdi! Paralel evrende küfürlü kavga...

Çıktığı bir televizyon programında Influencer'ları (etkileyen kişi) hedef alan televizyon programcısı ve komedyen Okan Bayülgen'e ilk tepki, Jahrein lakabıyla tanınan sosyal medyada küçük yaşta çocukların takip ettiği muhalif Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'tan geldi.
PROGRAMA ÇIKARDIKLARINA "HAYAT KADINI" DEDİ
Bayülgen'e "Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan'cığım" diye tepki gösteren Sonuç, hesabından şöyle yazdı:
"Yıllarca içerik olarak karşına "b....."ları çıkartıp dalga geçtin ve bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan'cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?
Şimdi de sosyal medyadan para kazanılansına takmış kafayı. Ben marka olsam geleneksel medyaya hiç reklam vermem. Sosyal medya en azından sayıları veriyor. Kaç kişi görmüş, tıklamış, siteme girmiş, sepete eklemiş? Televizyona reklam veriyorsun. Reyting diye uyduruktan bir veri var.
Arada değinmeye çalıştığı güzel konular var yine ama içten gelmiyor bana kusura bakmasın. Yıllarca estetik patlaması yaşayan kadınlarla beraber olup estetik eleştirmesi ve yan taraftaki botox teyzenin o konuda onaylarcasına kafa sallaması falan tam bir iki yüzlülük seli"
BAYÜLGEN YANIT VERDİ: HAKLI, APTALCA ŞEYLER YAPTIM