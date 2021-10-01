Twerkçi muhalif Jahrein, Okan Bayülgen'e tepki gösterdi! Paralel evrende küfürlü kavga...

"Yıllarca içerik olarak karşına "b....."ları çıkartıp dalga geçtin ve bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan'cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?

Şimdi de sosyal medyadan para kazanılansına takmış kafayı. Ben marka olsam geleneksel medyaya hiç reklam vermem. Sosyal medya en azından sayıları veriyor. Kaç kişi görmüş, tıklamış, siteme girmiş, sepete eklemiş? Televizyona reklam veriyorsun. Reyting diye uyduruktan bir veri var.