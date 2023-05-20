Bay Kemal'in fenomeni Jahrein'in sohbet odasında nefret kustular! Twitter'da İslam'a hakaret: Küçücük çocuğa bile sövdüler

CHP ve ortaklarının 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte takındığı faşizan ve baskıcı tavırları hafızalarda hala tazeyken, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve kendisi tarafından bizzat aranan 'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni ve çevresindekilerin Twitter'daki bir sohbet odasında kullandığı skandal sözler büyük tepki çekti.

EŞİNE VE ÇOCUĞUNA SÖVDÜLER

Sohbet odasında 'Osman' isimli bir vatandaşın müslümanlığı ile alenen dalga geçilip, çocuğu ve eşine kadar uzanan alçakça konuşmalar yapılırken çirkin ifadeler söz konusu muhalefet anlayışının kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.