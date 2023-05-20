Bay Kemal'in fenomeni Jahrein'in sohbet odasında nefret kustular! Twitter'da İslam'a hakaret: Küçücük çocuğa bile sövdüler

CHP ve ortaklarının 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte takındığı faşizan ve baskıcı tavırları hafızalarda hala tazeyken, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve kendisi tarafından bizzat aranan 'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni ve çevresindekilerin Twitter'daki bir sohbet odasında kullandığı skandal sözler büyük tepki çekti.
EŞİNE VE ÇOCUĞUNA SÖVDÜLER
Sohbet odasında 'Osman' isimli bir vatandaşın müslümanlığı ile alenen dalga geçilip, çocuğu ve eşine kadar uzanan alçakça konuşmalar yapılırken çirkin ifadeler söz konusu muhalefet anlayışının kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.
14 Mayıs seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç'un da yer aldığı Twitter'daki sohbet odasında 'Osman' isimli bir kişinin ailesi ve küçük bebeğine kadar varan İslam düşmanlığı da içeren ahlaksız konuşmalar gerçekleştirildi.
"ARKADA KIZ ÇOCUĞU GÖMÜYORLAR"
Sohbet odasında 'Osman' isimli vatandaş çirkin ifadelere tepki gösterirken mikrofona küçük bir bebeğin ağlama sesi de yansıdı. Faşizan grup, "Arkada kız çocuğu gömüyorlar, her şey olabilir." gibi ahlaksız ifadeler kullandı.