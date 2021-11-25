Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi

'Jahrein' lakaplı streamer Ahmet Sonuç, Twitter'da Teknofest'i küçümseyen bir paylaşımda bulundu. Teknofest'te projeleriyle yer alan iki çocuğun olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, maketlerini 'ucube' olarak niteleyen Sonuç'a, yanıt veren Teknofest yönetimi, "Profil bilgilerinde kendisini "herbokolog" olarak tanımlayan bir şahsın, TEKNOFEST ve yarışmacı takımlarımıza ilişkin twitine kurumsal cevabımızdır" diyerek seri paylaşımlar yaptı.
Sonuç, "Z kuşağı değilmiş de teknofest kuşağıymış. Siz kim, teknoloji kim? Öğrenciye KYK yurdunda aylık 16 gb internet vererek hangi teknolojiyi üreteceksiniz 2021'de? Teknofest dediğiniz şeyin özetini de aşağıya bırakıyorum. Siz sadece kendinizi kandırırsınız. Beyni olan biliyor. Arkadaşlar bu ucube maket AFAD'ın Teknofest insanlık yararına projelerinde finalist oldu. Çocuklar hafızmış ama. Allah kabul etsin. 6 yaşımdayken legolarımla insanlığa daha yararlı maketler üretiyordum." notuyla Teknofest'ten bir fotoğraf paylaştı.
TEKNOFEST: KENDİNE 'HERBOKOLOG DİYEN ŞAHSA' CEVABIMIZ
Teknofest yönetimi 'Jahrein' Ahmet Sonuç'a bu paylaşımıyla ilgili yanıt verdi. Sonuç'un Twitter'daki tanıtım bölümünde yer alan 'Herbokolog' lakabına atıfla, "Profil bilgilerinde kendisini "herbokolog" olarak tanımlayan bir şahsın, TEKNOFEST ve yarışmacı takımlarımıza ilişkin twitine kurumsal cevabımızdır" diyen Teknofest yönetimi şu açıklamayı yaptı: