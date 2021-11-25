Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi

"TEKNOFEST'te 36 farklı teknoloji yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmalarda ortaokul, lise, üniversite, mezun kategorilerinde farklı düzeyde bilimsel ve teknolojik yetkinlikler kazanılmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken de yarışmaya katılan tüm yarışmacılarımızın ve özellikle daha genç yaşlardaki çocuklarımızın haklarını korumaya azami özen gösteriyoruz. Bu "herbokolog" tarafından alıntılanan proje, ortaokul öğrencilerinden oluşan bir takım tarafından hazırlanmış ve katıldığı yarışmada 23. olmuştur. Bu raporda da görülebileceği gibi, ortaokul öğrencilerimiz bu yarışmalarda bilimsel araştırma metodolojisi, literatür taraması, özgün tasarım gibi yetkinlikler kazanmaktadır.