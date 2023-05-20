Alman devlet kanalından Başkan Erdoğan’ın politikasına övgü dolu sözler: Herkese karşı güçlü durdu!

Türk gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken tettikçi Alman basını da bu olayın üstünü örtmek için adeta 180 derece döndü.



Türkiye'de devam eden seçim süreci, tüm dünya tarafından yakından takip edilirken Türk halkının 14 Mayıs'ta sandıkta verdiği karar başta Batı medyası olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturdu.