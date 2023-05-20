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    • 20.05.2023 19:49
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    Alman devlet kanalından Başkan Erdoğan’ın politikasına övgü dolu sözler: Herkese karşı güçlü durdu!

    Almanya, geçtiğimiz gün A Haber ve SABAH'a seçim ayarlı operasyon gerçekleştirerek milli iradenin sesini kısmaya yeltenmişti. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken tetikçi Alman basını da bu olayın üstünü örtmek için adeta harekete geçti. Türkiye'de devam eden seçim sürecine ilişkin Alman devlet kanalı ZDF'de yayınlanan bir tartışma programında Başkan Erdoğan'ın siyasi duruşuna ve seçmenin desteğine dair övgü dolu ifadeler kullanıldı. Programa katılan gazeteci ve siyasi analist Carolina Drüten, Erdoğan'ın dış politikada yürüttüğü "stratejik bağımsızlık" anlayışını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın seçmenleri tarafından büyük bir destekle liderlik koltuğunda oturduğunu söyleyen Drüten, "Onun için 'Dünya lideri' diyorlar. Ülkeyi zor ve fırtınalı dönemlerde bir şekilde düzlüğe çıkardı." dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Alman devlet kanalından Başkan Erdoğan’ın politikasına övgü dolu sözler: Herkese karşı güçlü durdu!

    Almanya, A Haber ve SABAH'a seçim ayarlı operasyon gerçekleştirerek milli iradenin sesini kısmaya yeltenmişti. FETÖ'cü firari vatan haini Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi, A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alınmıştı.

    Türk gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken tettikçi Alman basını da bu olayın üstünü örtmek için adeta 180 derece döndü.


    Türkiye'de devam eden seçim süreci, tüm dünya tarafından yakından takip edilirken Türk halkının 14 Mayıs'ta sandıkta verdiği karar başta Batı medyası olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturdu.

    Son olarak Alman devlet kanalı ZDF'de yayınlanan bir tartışma programında Başkan Erdoğan'ın siyasi duruşuna ve seçmenin desteğine dair çarpıcı ifadeler kullanıldı.

        Dünyanın gözü Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde. Haftalardır yakından takip edilen seçim sürecinde Türk halkı kararını verdi. 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıktan farkla birinci çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarısı Batı medyası tarafından mercek altına alındı.

        ALMAN KANALI TÜRK HALKININ BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEĞİNİ MASAYA YATIRDI
        On yıllardır halkın büyük desteğiyle sayısız siyasi başarıya imza atan Başkan Erdoğan'ın duruşu bu kez Almanlar tarafından gündeme getirildi. Alman devlet televizyon kanalı ZDF'de, Markus Lanz'ın sunduğu tartışma programında, Başkan Erdoğan'ın başarısına ve desteğine dair çarpıcı söylemler yer aldı.

        "ONUN İÇİN 'DÜNYA LİDERİ' DİYORLAR"
        Programa katılan gazeteci ve siyasi analist Carolina Drüten, Erdoğan'ın dış politikada yürüttüğü "stratejik bağımsızlık" anlayışını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın seçmenleri tarafından büyük bir destekle liderlik koltuğunda oturduğunu söyleyen Drüten, "Onun için 'Dünya lideri' diyorlar. Ülkeyi zor ve fırtınalı dönemlerde bir şekilde düzlüğe çıkardı." ifadelerini kullandı.

            "SADECE KENDİSİNDEN TARAF BİR TÜRKİYE" ANLAYIŞI
            Güçlü bir lider olarak Türk halkının sevgisini kazandığını belirten Drüten, Erdoğan önderliğindeki bağımsız Türkiye'nin de verilen destekte önemli bir rolü olduğuna dikkat çekti. Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan'ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu.

            "Amerika'ya, Avrupa'ya, Çin'e ve Rusya'ya taraf değiller. Biz kendimize tarafız diyorlar" sözlerini kullanan Alman gazeteci, bağımsız Türkiye anlayışının destek gördüğünün altını çizdi. Drüten, "İşte bu stratejik bağımsızlıktır" sözlerinin altını çizdi.

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            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Güncel Alman devlet kanalından Başkan Erdoğan’ın politikasına övgü dolu sözler: Herkese karşı güçlü durdu!
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