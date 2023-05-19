Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.05.2023 22:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2023 22:57
    ABONE OL

    CHP'nin insanlığı enkaz altında! Haklarını haram edip depremzedelere hakaret yağdırdılar

    14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihlerini her daim yanlarında olan Başkan Erdoğan'dan kullanması, CHP'de büyük hazımsızlığa neden oldu. Son günlerde afet bölgesindeki vatandaşları hedef alan CHP'liler yine nefret kustu. İzmir'deki bir sokak röportajında, yapılan yardımları haram eden vatandaşlar depremzedeleri gerizekalılık ile suçladı.

    Enkaz kafalar

    Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.



    TÜRKİYE İKİNCİ TUR İÇİN SANDIĞA GİDİYOR
    YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

    Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.



    HDP VE PKK DESTEĞİNE RAĞMEN...
    İlk turda HDP ve PKK'ya verdiği desteğe rağmen başarılı olamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine gönül verenler sonuçlardan dolayı depremzedeleri suçladı.



        DEPREMZEDELERE KÜFÜRLER SAVURDULAR
        Depremzedelere küfürler savurup hakaret eden CHP'liler haklarını helal etmediklerini sıklıkla dile getirererek desteğe ihtiyacı olan vatandaşları küçümsedi.

        CHP'LİLER DEPREMZEDELERE NEFRET KUSMAYA DEVAM EDİYOR I VİDEO İZLE



        HAKLARINI HARAM ETTİLER
        Bugün İzmir'de yapılan seçim anketindeki sokakta konuşan bazı CHP'liler yine depremzedeleri hedef aldı. Depremzedelere haklarını haram eden vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söyledi.



        "GERİZEKALI..."
        "Gerizekalı olmadığım için, çok doluyum. Deprem bölgesinde sandıklar açılınca şaka sandım. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin. Çevremde Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin dışında kimse olamaz"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de!
        Haberler Güncel CHP'nin insanlığı enkaz altında! Haklarını haram edip depremzedelere hakaret yağdırdılar
            loading
            SON DAKİKA