Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif’ten “Zulmü Alkışlayamam” şiirini okudu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmasıyla 250 yıllık geçmişi bulunan Rami Kışlası, İstanbul'un en büyük kütüphanesine dönüştürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.