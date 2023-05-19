Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif’ten “Zulmü Alkışlayamam” şiirini okudu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.
Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmasıyla 250 yıllık geçmişi bulunan Rami Kışlası, İstanbul'un en büyük kütüphanesine dönüştürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERE ŞİİR OKUDU
Gençlerle sohbet eden Başkan Erdoğan, İstiklal marşı şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okudu. Yaşanan o nalar adeta yürek ısıttı.
"ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM" ŞİİRİNİN O SÖZLERİ ŞÖYLE;
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...
-Boğamazsın ki!
-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.