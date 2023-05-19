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    • 19.05.2023 23:18
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    Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif’ten “Zulmü Alkışlayamam” şiirini okudu

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Erdoğan, İstiklal marşı şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okudu. İşte yürek ısıtan o anlar...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan gençlere şiir okudu!

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

    Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmasıyla 250 yıllık geçmişi bulunan Rami Kışlası, İstanbul'un en büyük kütüphanesine dönüştürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERE ŞİİR OKUDU
    Gençlerle sohbet eden Başkan Erdoğan, İstiklal marşı şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okudu. Yaşanan o nalar adeta yürek ısıttı.

    "ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM" ŞİİRİNİN O SÖZLERİ ŞÖYLE;
    Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
    Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
    Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...
    -Boğamazsın ki!
    -Hiç olmazsa yanımdan kovarım.



        Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
        Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
        Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;
        Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!
        Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
        Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

        Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
        Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
        Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.
        Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
        Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
        İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?

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