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    • 19.05.2023 19:47
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    Önce Tekirdağ şimdi de İzmir! CHP'li belediyenin 'depremzedeleri tahliye' kararına vatandaştan sert tepki

    İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere konutlarına yerleştirilen depremzedelerin tahliye edilmesine ilişkin verilen karar tepkilere neden oldu. Deprem bölgesinin seçimlerde Başkan Erdoğan'a ve Cumhur İttfakı'na güvenini gösterip oy vermesi üzerine CHP faturayı depremzedelere kesmişti. Tekirdağ'dan sonra İzmir'de de böylesi utanç verici bir karar imza atılması CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha açık etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tekirdağ’dan sonra şimdi de İzmir’deki skandala tepki!

    Seferihisar merkez üslü 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ya da ağır hasar gören binalarda kiracı olarak oturan depremzedelere Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta Uzundere konutları olarak bilinen belediyeye ait bazı daireler, geçici süreyle tahsis edildi.

    TEKİRDAĞ'DAN SONRA ŞİMDİ DE İZMİR'DEKİ SKANDALA TEPKİ I VİDEO İZLE

    Geçen yıl geçici ikamet süresinin 1 yıl daha uzatılmasının ardından konutların satışı yönünde alınan karar sonrası depremzedelere konutların 31 Mayıs 2023'e kadar tahliye edilmesi gerektiği yönünde tebligat gönderildi.

    Dairelerde yaşayan bazı depremzedeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı tarafından gönderilen tahliye tebligatına tepki göstererek oturdukları binanın önünde bir araya geldi.

    Burada gazetecilere açıklama yapan depremzedelerden Şerife Koşar, Büyükşehir Belediyesinin kendilerini bu evlere yerleştirirken TOKİ şartlarında, uygun koşullarla satma vaadinde de bulunduğunu, daha sonra böyle bir söz vermediklerini iddia ettiklerini söyledi.

    "TUNÇ SOYER CHP BELEDİYESİ BİZİ GÖZDEN ÇIKARDI"

    Kendilerine tanınan sürenin geçen yıl dolduğunu ancak belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergelerle bu sürenin 1 yıl uzatıldığını kaydeden Koşar, şöyle konuştu:

    "Bize, '31 Mayıs'a kadar daireleri boşaltın' diye tebligat geldi. Tunç Soyer, CHP belediyesi bizi gözden çıkardı, 'Siz başınızın çaresine bakın artık' diyorlar. Biz Cumhurbaşkanımızdan rezerv alandaki konutlardan TOKİ şartlarıyla hak talep ediyoruz. Çünkü başka şartlarda ev sahibi olmamız mümkün değil. En kötü kiralık evler 6 bin 500 - 7 bin 500 civarında, geçim zor, ben işsizim, çocuğuma bakıyorum birçok arkadaşım aynı durumda."


    KENT KONSEYİNDEN 'ÇIKACAKSINIZ' BASKISI
    Depremzedelerden Sadullah Özdemir de deprem korkusunu unuttuklarını, bu kez evden çıkarılma korkusuyla yaşamaya başladıklarını belirtti.

    Oturdukları binaların ihaleyle satışa çıkarıldığını, 40'ının satıldığını anlatan Özdemir, "6 gün sonra bir ihale daha var ikinci bloğu satıyorlar. Kent Konseyini aradım, 'Çıkacaksınız' dediler. Çıkacak durumumuz yok, çıkmazsak ne olur diye sordum 'Polis ve zabıta eşliğinde gelip sizi çıkartacağız' dediler. Elimizden bir şey gelmiyor devlete sarılmaktan başka. Rezerv alandaki konutlardan bize de bir hak tanınırsa çalışır öderiz, devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

        YENİ KONUT TAHSİSİ
        Öte yandan depremzedeleri ziyaret eden AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca da konutların depremzedelere uygun koşullarda satılması için verdikleri önergelerin belediye meclisinde reddedildiğini söyledi.

        Tahliye kararının mağduriyetlere neden olduğunu aktaran Atmaca, "Bu insanlar bu süreçte nasıl ev bulacaklar, nasıl taşınacaklar? Bunu karşılayacak maddi imkanları da yok, dolayısıyla çok büyük bir mağduriyete sebep olmuş oluyor. Tekirdağ Belediyesi de benzer bir uygulama yaptı depremzede vatandaşlarımıza karşı. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için satışların durdurulması gerekiyor." diye konuştu.

        Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yaptığı açıklamada geçici konutlarından ayrılmak zorunda bırakılan depremzedelere yeni konut tahsis edeceklerini duyurdu.

        Çankırı, şunları kaydetti:
        "Bugün iktidar koltuğuna çıkar meselesiyle yaklaşan bir partinin, yarın iktidarı kazanma ihtimali söz konusu olduğunda milletimizi mağdur bırakacağını üzülerek izliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, daha düne kadar depremzedelerimize ücretsiz ev vaat ediyorlardı. Bugün seçim sonrası yaşanan mağlubiyette depremzedelerimizi kapı dışarı ediyorlar. Seçimi alsalar kim bilir ne yapacaklar. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs günü sandıkta verecek."


        CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL
        Öte yandan CHP fondaşı SÖZCÜ'nün manşetten depremzedelere hakaretler yağdırması sonrası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edilmişti.

        NORMALDE AĞUSTOS AYINA KADAR KALACAKLARDI
        Normal şartlarda depremzedelerin kalması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürüyor olması da akıllardaki şüpheyi güçlendirdi.

        OTELLERE AFİŞ ASILDI
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asılmıştı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı. Gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.

            DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
            Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde yaşanan skandalın ardından depremzede vatandaşlar içerisine düşürüldükleri duruma isyan etti. Yetkililere tepki gösteren bir depremzede, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer depremzede de sosyal medyada kendilerine yönelik CHP'liler tarafından beddualar edildiğini hatırlattı. Bir başka afetzede ise, "Seçime kadar mıydı bizimle işiniz?" diyerek olaya tepki gösterdi.

            AFAD DEVREYE GİRDİ
            Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi. AFAD'dan gönderilen yazıda, "Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarını tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda bilgilerinize ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

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            Haberler Güncel Önce Tekirdağ şimdi de İzmir! CHP'li belediyenin 'depremzedeleri tahliye' kararına vatandaştan sert tepki
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