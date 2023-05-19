Önce Tekirdağ şimdi de İzmir! CHP'li belediyenin 'depremzedeleri tahliye' kararına vatandaştan sert tepki

Burada gazetecilere açıklama yapan depremzedelerden Şerife Koşar, Büyükşehir Belediyesinin kendilerini bu evlere yerleştirirken TOKİ şartlarında, uygun koşullarla satma vaadinde de bulunduğunu, daha sonra böyle bir söz vermediklerini iddia ettiklerini söyledi.

"TUNÇ SOYER CHP BELEDİYESİ BİZİ GÖZDEN ÇIKARDI"



Kendilerine tanınan sürenin geçen yıl dolduğunu ancak belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergelerle bu sürenin 1 yıl uzatıldığını kaydeden Koşar, şöyle konuştu:

"Bize, '31 Mayıs'a kadar daireleri boşaltın' diye tebligat geldi. Tunç Soyer, CHP belediyesi bizi gözden çıkardı, 'Siz başınızın çaresine bakın artık' diyorlar. Biz Cumhurbaşkanımızdan rezerv alandaki konutlardan TOKİ şartlarıyla hak talep ediyoruz. Çünkü başka şartlarda ev sahibi olmamız mümkün değil. En kötü kiralık evler 6 bin 500 - 7 bin 500 civarında, geçim zor, ben işsizim, çocuğuma bakıyorum birçok arkadaşım aynı durumda."



KENT KONSEYİNDEN 'ÇIKACAKSINIZ' BASKISI

Depremzedelerden Sadullah Özdemir de deprem korkusunu unuttuklarını, bu kez evden çıkarılma korkusuyla yaşamaya başladıklarını belirtti.

Oturdukları binaların ihaleyle satışa çıkarıldığını, 40'ının satıldığını anlatan Özdemir, "6 gün sonra bir ihale daha var ikinci bloğu satıyorlar. Kent Konseyini aradım, 'Çıkacaksınız' dediler. Çıkacak durumumuz yok, çıkmazsak ne olur diye sordum 'Polis ve zabıta eşliğinde gelip sizi çıkartacağız' dediler. Elimizden bir şey gelmiyor devlete sarılmaktan başka. Rezerv alandaki konutlardan bize de bir hak tanınırsa çalışır öderiz, devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.