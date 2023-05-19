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    • 19.05.2023 21:53
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    • 19.05.2023 23:03
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    CHP teşkilatından büyük saygısızlık: Şehidi bana mı verdiniz? Verdiyseniz kendinize verdiniz

    14 Mayıs seçimlerinden sonra sözde Milliyetçi pozları kesen CHP, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. CHP teşkilatının Kütahya’da gerçekleştirdiği pazar ziyareti sırasında CHP broşürlerine tepki gösteren şehit yakınlarından biri "Ben şehit verdim, bunun için mi şehit verdim?" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki sonrası CHP Kadın Kolları üyesi bir kadın şehit yakınına "Şehidi bana mı verdiniz, verdiyseniz kendinize verdiniz." ifadelerini kullandı.

    CHP’den şehitlere büyük saygısızlık

    Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.



    28 MAYIS'TA YENİDEN SANDIĞA
    YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

    Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.



    KÜTAHYA'DA ŞEHİT YAKININA HAKARET
    Aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen ilk turda başarısız bir sonuç alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için mevsimlik milliyetçi moduna geçerken milliyetçi söylemlere başvurmaya başladı.

    Ancak toplumda Kılıçdaroğlu'nun sözde milliyetçi söylemleri karşılık bulmazken Kütahya'da da gergin anlar yaşandı.



        "BANA MI ŞEHİT VERDİNİZ?"
        Fatih Mahallesi'ndeki Perşembe pazarına gelen CHP Kadın Kolları üyesi bir grup kadın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıttı. Esnaf ve pazar ziyareti yapmaya giden heyete bir şehit yakını "Ben şehit verdim, bunun için mi şehit verdim?" diyerek tepki gösterdi.

        Bu tepki sonrası CHP Kadın Kolları üyesi bir kadın şehit yakınına "Şehidi bana mı verdiniz, verdiyseniz kendinize verdiniz." ifadelerini kullandı.



        PAZAR YERİ KARIŞTI
        Bu çirkin söylem sonrası pazar yerinde ortalık karışırken, esnaf CHP teşkilatını pazar yerinden dışarıya çıkardı.

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        Haberler Güncel CHP teşkilatından büyük saygısızlık: Şehidi bana mı verdiniz? Verdiyseniz kendinize verdiniz
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