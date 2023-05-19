CHP teşkilatından büyük saygısızlık: Şehidi bana mı verdiniz? Verdiyseniz kendinize verdiniz

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
28 MAYIS'TA YENİDEN SANDIĞA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
KÜTAHYA'DA ŞEHİT YAKININA HAKARET
Aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen ilk turda başarısız bir sonuç alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için mevsimlik milliyetçi moduna geçerken milliyetçi söylemlere başvurmaya başladı.
Ancak toplumda Kılıçdaroğlu'nun sözde milliyetçi söylemleri karşılık bulmazken Kütahya'da da gergin anlar yaşandı.