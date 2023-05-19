CHP teşkilatından büyük saygısızlık: Şehidi bana mı verdiniz? Verdiyseniz kendinize verdiniz





"BANA MI ŞEHİT VERDİNİZ?"

Fatih Mahallesi'ndeki Perşembe pazarına gelen CHP Kadın Kolları üyesi bir grup kadın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıttı. Esnaf ve pazar ziyareti yapmaya giden heyete bir şehit yakını "Ben şehit verdim, bunun için mi şehit verdim?" diyerek tepki gösterdi.

Bu tepki sonrası CHP Kadın Kolları üyesi bir kadın şehit yakınına "Şehidi bana mı verdiniz, verdiyseniz kendinize verdiniz." ifadelerini kullandı.