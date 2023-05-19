14 Mayıs'ta açık ara farkla seçimi kaybeden CHP'liler Bursa'da başörtülü parti üyesine saldırdı!

"UĞRADIĞIM HAKARETLER KARŞISINDA ŞOKE OLDUM"

İlçe binasına girdiğinde ilk olarak Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aysun hanım ile karşılaştığını belirten Merve Kaya, "Aysun hanımı görünce, nasılsınız başkanım dedim, O da bana nasıl olayım, senin gibi başörtülü zihniyetler yüzünden yine seçimi kaybettik. Buradan derhal gitmeni istiyorum. Burayı terk et dedi. Ben daha ne olduğunu anlamadan, CHP İlçe Başkanı Şükrü Aksu geldi. Sen AKP'nin casusuna benziyorsun, ya buradan gidersin ya da ben seni dışarı attırırım, dedi. Büyük bir şok geçirdim. Ben bir vatandaşım beni buradan neden attırıyorsunuz, neden benimle böyle konuşuyorsunuz dediğim sırada, yukardan Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı CHP'li Zeynep Akış Serintürk indi. Tartışma sırasında konuya dahil olup bu şekilde burada konuşamazsın. Buradan çıkıp git. Sen CHP'ye değil AK Parti'ye layıksın geldiğin yere git. diyerek benim kolumu sıktı ve çekiştirmeye başladı" dedi.