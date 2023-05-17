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    • 18.05.2023 05:40
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye GKRY tepkisi! KKTC'ye güçlü destek...

    Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, ABD donanmasına ait geminin GKRY'ye demirlemesine gösterdiği tepkiyi destekledi. Açıklamada, "ABD’yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" denildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye GKRY tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'ye ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde desteklidiğini ifade etti.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "KKTC ile birlikte defaatle vurguladığımız üzere, ABD'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz.

    Kıbrıs'ta garantör devlet konumunda bulunan Türkiye'nin her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini yeniden vurgulamak istiyoruz."

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye GKRY tepkisi! KKTC'ye güçlü destek...
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