FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik deprem bölgesinden Erdoğan çıkınca çıldırdı: Depremzedeleri toplayıp yakacağım

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.
SEÇİM SONUCUNU HAZMEDEMEYEN MUHALİFLER KİN KUSMAYA DEVAM EDİYOR
Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamlaması, muhalefeti ve terör örgütü destekçilerini rahatsız etti. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle depremzedeleri hedef alan muhalifler, vatandaşlara tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı.