Depremzedelerden CHP'ye sert tepki: Kendisine gönderilen gübreyi iade etti

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem ile sallandı.Depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Tüm Türkiye depremin ardından seferber oldu ve yurdun dört bir yanından yardımlar gönderildi.