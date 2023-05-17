Depremzedelerden CHP'ye sert tepki: Kendisine gönderilen gübreyi iade etti

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem ile sallandı.Depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Tüm Türkiye depremin ardından seferber oldu ve yurdun dört bir yanından yardımlar gönderildi.
Devletin bütün imkanlarını sunduğu bölgeye yardım eden bazı kişilerin gerçek yüzü ise 14 Mayıs seçiminden sonra ortaya çıktı. Afet bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy çıkması 7'li koalisyonun destekçilerini rahatsız etti.
Depremzedelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güvenip oy vermesini hazmedemeyen kişiler, insanlık ayını olarak nitelendirilecek olayların yaşanmasına da sebep oldu.
İlk olarak CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin otellere yerleştirdiği depremzedeleri sokağa atmak istediği öğrenildi. Hıncını depremzedelerden almak isteyen belediye depremzedeleri kapı dışarı etti. Mağdur olan depremzedeler bu duruma tepki gösterdi.