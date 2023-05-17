Depremzedelerden sonra şimdi de şehitlere dil uzatıp galiz küfürler ettiler! Başrolde CHP'nin karanlık kutusu Ekşi Sözlük...

Şırnak'ta yer alan Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Doğan için memleketi Tokat'ta tören düzenlendi.
"Halil İbrahim Sofrası" maskesine sığınarak terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yapan, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şehidin cenaze törenine çelenk gönderdi.
Şehit yakınları ise terör örgütleriyle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengi parçaladı.
Gelişme üzerine günlerdir depremzedelere küfür edenler şimdi de şehitlere dil uzattı.
ŞEHİTLERE DİL UZATTILAR
Kara propaganda, manipülasyon ve kirli algılarda öncü olan, sistematik bir şekilde kutsal değerlerin ayaklar altına alındığı CHP destekçisi Ekşi Sözlük'te Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçalayan şehit yakınları galiz küfürlerle hedef alındı.
"Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması" başlığı adı altında yapılan paylaşımlar yapıldı, şehitlerimize "A.. sığırları müstahak size şehit olmak" denildi.
Küfürlerle dolu gönderilerde ahlaktan noksan şu ifadeler yer aldı;