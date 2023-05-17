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    • 18.05.2023 01:54
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    Depremzedelerden sonra şimdi de şehitlere dil uzatıp galiz küfürler ettiler! Başrolde CHP'nin karanlık kutusu Ekşi Sözlük...

    "HDP'nin bize verdiği destekten memnunum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tokat'taki şehit cenazesine gönderdiği çelenk şehit yakınlarınca parçalandı. Seçim sonrası Başkan Erdoğan'a oy verdikleri için depremzedelere küfür eden zihniyet şimdi de şehitlere dil uzattı. CHP destekçisi Ekşi Sözlük'te Kılıçdaroğlu'nun çelenginin parçalanması üzerine "Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması" başlığı açıldı. Yapılan paylaşımlarda şehitlerimize  "A.. sığırları müstahak size şehit olmak" denildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Depremzedelerden sonra şimdi de şehitlere sövdüler

    Şırnak'ta yer alan Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Doğan için memleketi Tokat'ta tören düzenlendi.



    "Halil İbrahim Sofrası" maskesine sığınarak terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yapan, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şehidin cenaze törenine çelenk gönderdi.



    Şehit yakınları ise terör örgütleriyle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengi parçaladı.

    Gelişme üzerine günlerdir depremzedelere küfür edenler şimdi de şehitlere dil uzattı.

    ŞEHİTLERE DİL UZATTILAR
    Kara propaganda, manipülasyon ve kirli algılarda öncü olan, sistematik bir şekilde kutsal değerlerin ayaklar altına alındığı CHP destekçisi Ekşi Sözlük'te Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçalayan şehit yakınları galiz küfürlerle hedef alındı.

    "Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması" başlığı adı altında yapılan paylaşımlar yapıldı, şehitlerimize "A.. sığırları müstahak size şehit olmak" denildi.

    Küfürlerle dolu gönderilerde ahlaktan noksan şu ifadeler yer aldı;



        "Böyle ş***fsiz bir halkımız var işte. Biz de uğraşıyor, ikna etmeye çalışıyoruz. Beter olsun a*** bedevileri, bir kuru ekmeğe muhtaç olsunlar"



        "Anadolu çomarı lafı boşuna üretilmemiştir"



        "Umarım çelenk parçalayan da şehitlik mertebesine ulaşır"



        "... cahillerin verdiği tepkidir. AKP'ye oy verin torununuz da terörden şehit olsun"


        DEPREMZEDELERE EDİLEN KÜFÜRLER
        Öte yandan afet bölgesinde Cumhur İttifakı'nın ipi göğüslemesi sonrası Başkan Erdoğan'a oy veren depremzedelere hakaretler edilip küfürler savrulmuştu.

        "Keşke daha çok ölseydiniz" deyip hakaret dolu paylaşımlarda bulunan hesaplar için soruşturma başlatılmıştı.

        CHP yandaşı Sözcü Gazetesi seçim sonrası "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş... Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş..." ifadeleriyle depremzedeleri hedef almıştı.

        SEÇİM SONRASI CHP'Lİ BELEDİYE DEPREMZEDELERİ KAPI DIŞARI ETTİ
        Depremzedelere edilen küfür ve CHP medyasının afet bölgesinde yaşayanları hedef göstermesinin etkileri sürerken CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de büyük bir skandala imza attı.

        Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedeler 14 Mayıs'taki seçim sonuçları sonrası kapı dışarı edildi.

        Gelişme üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi. Olaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada, hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
        İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.
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        Haberler Güncel Depremzedelerden sonra şimdi de şehitlere dil uzatıp galiz küfürler ettiler! Başrolde CHP'nin karanlık kutusu Ekşi Sözlük...
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