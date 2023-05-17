Depremzedelerden sonra şimdi de şehitlere dil uzatıp galiz küfürler ettiler! Başrolde CHP'nin karanlık kutusu Ekşi Sözlük...



DEPREMZEDELERE EDİLEN KÜFÜRLER

Öte yandan afet bölgesinde Cumhur İttifakı'nın ipi göğüslemesi sonrası Başkan Erdoğan'a oy veren depremzedelere hakaretler edilip küfürler savrulmuştu.



"Keşke daha çok ölseydiniz" deyip hakaret dolu paylaşımlarda bulunan hesaplar için soruşturma başlatılmıştı.



CHP yandaşı Sözcü Gazetesi seçim sonrası "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş... Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş..." ifadeleriyle depremzedeleri hedef almıştı.

SEÇİM SONRASI CHP'Lİ BELEDİYE DEPREMZEDELERİ KAPI DIŞARI ETTİ

Depremzedelere edilen küfür ve CHP medyasının afet bölgesinde yaşayanları hedef göstermesinin etkileri sürerken CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de büyük bir skandala imza attı.



Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedeler 14 Mayıs'taki seçim sonuçları sonrası kapı dışarı edildi.



Gelişme üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi. Olaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada, hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.