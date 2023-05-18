Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na terör tepkisi: Çocuklarımızı katledenlere oy vermiyoruz

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda PKK'lı teröristlerin 6 yıl önce tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş şehit olmuştu.
Şehidin Şanlıurfa'da yaşayan babası Celal Ateş (55), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki göstererek "Çocuklarımızı katledenlerle işbirliği yapıyor, biz şehit aileleri olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şehit babası Celal Ateş, "Vatanımız, şehitlerimiz, gazilerimiz için herkes Erdoğan'a 'evet' demeli.