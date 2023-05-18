7'li koalisyonun 14 Mayıs hezimeti sonrası küresel çete söylem değiştirdi: "Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın"

14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.
KÜRESEL ÇETE SÖYLEMİ DEĞİŞTİRDİ
Sonuçlar küresel çetenin medya ayağında panik yarattı. Seçimden önce Başkan Erdoğan'a etmedikleri hakareti bırakmayan uluslararası basın kuruluşları, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi yeni bir söylem geliştirdi.
DİKTATÖRLER İKİNCİ TURA ÇIKMAZ
ABD merkezli Newsweek gazetesi, "Erdoğan'a Diktatör Demeyi Bırakın. Diktatörler İkinci Tura Çıkmaz" başlıklı analizde muhalefetin yanlışları ve küresel çetenin Türkiye'deki seçimlere bakışı eleştirildi.
DEMOKRATİK OLARAK SEÇİLMİŞ BİR CUMHURBAŞKANI
Batı medyasındaki tetikçileri saldırılarına rağmen seçimi açık ara farkla önde kapatan Başkan Erdoğan'ın başarısına analizinde yer veren gazete, "Erdoğan, seçim yapma eğiliminde olmayan bir bölgede demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı." ifadeleriyle Türkiye'deki demokrasiye vurgu yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA'YI SUÇLAMASI
Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'ye yapılan CHP-FETÖ kumpası sonrası Rusya'ya saldırmasına da yer veren gazetede, muhalefetin ikiyüzlü tavrına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun video üzerinden Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğni iddia etmesinin absürdlüğüne dikkat çeken analizde, "Twitter'daki deepfake'ler Rusya'nın müdahalesiyse, gerçek hayatta adaylardan yalnızca biriyle görüşen bir Amerikan büyükelçisiyle görüşmek neden ABD'nin müdahalesi anlamına gelmiyor?" ifadeleri kullanıldı.
SEÇİMLERE HİLELİ DEMEK ASILSIZ BİR İDDİA
Muhalefetin yenilgiye her türlü kılıf arayacağına dikkat çeken Asaad Sam Hanna imzalı analizde, "Batılı hükümetlerin ve medyalarının, Türk halkının iradesine rağmen Türk muhalefeti iktidara gelene kadar Türkiye seçimlerini "hileli" olarak adlandırmaya devam edecekleri açık. Bu asılsız bir iddia." ifadeleriyle Ortadoğu'da yaşamış bir gazetecinin haberlerine yer verdi.