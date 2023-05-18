7'li koalisyonun 14 Mayıs hezimeti sonrası küresel çete söylem değiştirdi: "Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın"



İNGİLİZLER YAZDI: ERDOĞAN'IN 20 YILLIK İKTİDARINI UZATACAĞINI İŞARET EDİYOR

İngiltere merkezli haftalık Haber dergisi Guardian Weekly, kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanırken "Türkiye seçimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun siyasi kariyerinin sonu olur mu diye merak ederek bu haftaki Guardian Weekly dergisinin kapağını planlamaya başlamıştık. Ancak çok geçmeden Erdoğan ile ilgili tahminlerin büyük ölçüde yanlış değerlendirildiği ortaya çıktı. İkinci turda Kılıçdaroğlu'na kayda değer bir geri dönüş olması ihtimali dışında göstergeler Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzatacağını işaret ediyor." ifadesini kullandı.

"OĞAN'IN DESTEKÇİLERİ ERDOĞAN'I TERCİH EDEBİLİR"

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti, ancak ikinci turu sallayabilir" başlıklı haberinde Sinan Oğan'a dikkat çekti. Gazete ilk tur oylamayı 3. sırada bitiren Sinan Oğan'ın bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı: