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    • 18.05.2023 11:05
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    7'li koalisyonun 14 Mayıs hezimeti sonrası küresel çete söylem değiştirdi: "Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti 14 Mayıs'taki seçimleri açık ara farkla önde kapattı. Başkan Erdoğan en yakın rakibi 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy fark attı. Sonuçlar küresel çetenin medya ayağında panik yarattı. Seçimden önce Başkan Erdoğan'a etmedikleri hakareti bırakmayan uluslararası basın kuruluşları, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi yeni bir söylem geliştirdi. ABD merkezli Newsweek gazetesi, "Erdoğan'a Diktatör Demeyi Bırakın. Diktatörler İkinci Tura Çıkmaz" başlıklı analizde muhalefetin yanlışlarını yazarken küresel çetenin Türkiye'deki seçimlere bakışını eleştirdi.

    takvim.com.tr
    Küresel çete söylem değiştirdi!

    14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.


    KÜRESEL ÇETE SÖYLEMİ DEĞİŞTİRDİ
    Sonuçlar küresel çetenin medya ayağında panik yarattı. Seçimden önce Başkan Erdoğan'a etmedikleri hakareti bırakmayan uluslararası basın kuruluşları, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi yeni bir söylem geliştirdi.



    DİKTATÖRLER İKİNCİ TURA ÇIKMAZ
    ABD merkezli Newsweek gazetesi, "Erdoğan'a Diktatör Demeyi Bırakın. Diktatörler İkinci Tura Çıkmaz" başlıklı analizde muhalefetin yanlışları ve küresel çetenin Türkiye'deki seçimlere bakışı eleştirildi.

    DEMOKRATİK OLARAK SEÇİLMİŞ BİR CUMHURBAŞKANI
    Batı medyasındaki tetikçileri saldırılarına rağmen seçimi açık ara farkla önde kapatan Başkan Erdoğan'ın başarısına analizinde yer veren gazete, "Erdoğan, seçim yapma eğiliminde olmayan bir bölgede demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı." ifadeleriyle Türkiye'deki demokrasiye vurgu yaptı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA'YI SUÇLAMASI
    Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'ye yapılan CHP-FETÖ kumpası sonrası Rusya'ya saldırmasına da yer veren gazetede, muhalefetin ikiyüzlü tavrına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun video üzerinden Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğni iddia etmesinin absürdlüğüne dikkat çeken analizde, "Twitter'daki deepfake'ler Rusya'nın müdahalesiyse, gerçek hayatta adaylardan yalnızca biriyle görüşen bir Amerikan büyükelçisiyle görüşmek neden ABD'nin müdahalesi anlamına gelmiyor?" ifadeleri kullanıldı.

    SEÇİMLERE HİLELİ DEMEK ASILSIZ BİR İDDİA
    Muhalefetin yenilgiye her türlü kılıf arayacağına dikkat çeken Asaad Sam Hanna imzalı analizde, "Batılı hükümetlerin ve medyalarının, Türk halkının iradesine rağmen Türk muhalefeti iktidara gelene kadar Türkiye seçimlerini "hileli" olarak adlandırmaya devam edecekleri açık. Bu asılsız bir iddia." ifadeleriyle Ortadoğu'da yaşamış bir gazetecinin haberlerine yer verdi.



        DİKTATÖRLÜKTE SEÇİM SONUÇLARINI MERAKLA BEKLEYEN İNSANLARI BULAMAZSINIZ
        Uzun yıllar Türkiye'de yaşadığını belirten Asaad Sam Hanna, analizinde, "Türk halkının adayları için nasıl büyük bir kampanya yürüttüğünü gördüm. Türk halkı, seçim günü için günlerce ve gecelerce hazırlık yaparak, meydanlarda ve ana caddelerde toplanarak sonuçları heyecanla bekliyor. Bir diktatörlükte seçim sonuçlarını merakla bekleyen insanları bulamazsınız." ifadelerini kullanıyor.

        Yerel seçimleri örnek veren Hanna haberinde şu ifadelere yer verdi: "Batı medyasının Türkiye seçimlerini "hile" olarak kınaması ve Erdoğan'ı diktatör olarak nitelendirmesi, gelecekte seçim sürecine yalnızca zarar verecek ve Türk seçim sistemine olan güvenin azalmasına yol açacak bir komployu zorlayacaktır. ABD medyası kendi sorunlarını ihraç etmek istiyor gibi görünüyor ki bu muhtemelen Türkiye'de demokrasinin canlı ve iyi durumda olduğunun en iyi işaretidir."

        GÖSTERGELER ERDOĞAN'I İŞARET EDİYOR
        Bugün dış basında yayınlanan haberlerde ilk tur seçimleri üçüncü olarak bitiren Sinan Oğan'a dikkat çekilirken İngiliz Guardian Weekly dergisi itiraf gibi sözlere imza attı.


        İNGİLİZLER YAZDI: ERDOĞAN'IN 20 YILLIK İKTİDARINI UZATACAĞINI İŞARET EDİYOR
        İngiltere merkezli haftalık Haber dergisi Guardian Weekly, kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanırken "Türkiye seçimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun siyasi kariyerinin sonu olur mu diye merak ederek bu haftaki Guardian Weekly dergisinin kapağını planlamaya başlamıştık. Ancak çok geçmeden Erdoğan ile ilgili tahminlerin büyük ölçüde yanlış değerlendirildiği ortaya çıktı. İkinci turda Kılıçdaroğlu'na kayda değer bir geri dönüş olması ihtimali dışında göstergeler Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzatacağını işaret ediyor." ifadesini kullandı.

        "OĞAN'IN DESTEKÇİLERİ ERDOĞAN'I TERCİH EDEBİLİR"
        ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti, ancak ikinci turu sallayabilir" başlıklı haberinde Sinan Oğan'a dikkat çekti. Gazete ilk tur oylamayı 3. sırada bitiren Sinan Oğan'ın bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı:

            "Henüz hangi adayı destekleyeceğini açıklamayan Oğan, kendisine oy verenlerin yüzde 70'inin tavsiyesine uyacağını varsaydığını söylese de siyasi analistler bu konuda çok emin değil. İlk tur seçimlerde destekçilerinin çoğu, diğer adayları protesto etmek için onu seçmiş olabilir.

            İlk turdaki rahat liderliğiyle Erdoğan, ikinci turu kazanmaya hazır görünüyor. Analistler, Sinan Oğan'ın seçmenlerinin rakibinden çok Erdoğan'ı tercih etmesini beklediklerini belirtiyor."

            FRANSIZ LE MONDE: ERDOĞAN AVANTAJLI DURUMDA
            Fransız Le Monde gazetesi Türkiye seçimleri ile ilgili yayınladığı analizde, "Bu seçimlerin ilerleme raporu oldukça açık. Erdoğan ilk turda yeniden seçilmese bile rakibinden daha iyi durumda, %44.9'a karşılık %49.5 oyla ikinci tur için avantajlı durumda. Ayrıca Cumhur ittifakı mecliste yeterli çoğunluğa sahip" yorumunda bulundu.

            CNN YUNANİSTAN: ERDOĞAN'IN OĞAN'IN OYLARINA İHTİYACI YOK
            CNN Yunanistan Türk muhalefetinin seçmenlerini yeniden seferber etmeye çalıştığını belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığı yaratan sonuçları sonrası muhalefet yeniden seçim kampanyası için çalışmalara başladı." ifadelerini kullandı.

            Sinan Oğan'ın henüz hangi tarafı destekleyeceğini açıklamadığını belirten CNN Yunanistan, "Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oylara ihtiyacı olmayacak. İlk turda zaferi yarım puandan daha az farkla kaçırdı, üstelik Cumhur ittifakı parlamentodaki çoğunluğu çoktan sağladı" ifadelerini kullandı.

            WP: TÜRKİYE'NİN SEÇİM SİSTEMİ ŞEFFAF, ZAFERİN ARKASINDAKİ ASIL GERÇEK...
            ABD'li Washington Post gazetesi, "Erdoğan, Türkiye'yi Yeniden Büyük Yapma sözü vererek zafer kazandı" başlıklı analizinde ikinci turda Başkan Erdoğan'ın kazanmasının muhtemel olduğunu belirterek Türkiye'nin şeffaf bir seçim sistemine sahip olduğunu yazdı.

            "Seçim zaferinin arkasındaki gerçek cevap ERDOĞAN'ın Türkiye'nin en büyük sosyopolitik bloğu olan muhafazakarlarla kopmaz bir bağ kurduğudur." iddiasında bulunan gazete muhalefetin Erdoğan'a karşı yeni bir anlatıya ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.

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            Haberler Güncel 7'li koalisyonun 14 Mayıs hezimeti sonrası küresel çete söylem değiştirdi: "Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın"
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