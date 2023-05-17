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    • 17.05.2023 15:09
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    Üzerine kimyasal madde döktü! “Ambulansı ben çağırdım” diye kendisini savundu

    Avcılar'da 2021 yılında Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada akıl sağlığı yok denilen Yıldız hakkında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda "Suça karşı cezai sorumluluğu tam" değerlendirmesinde bulunuldu. Duruşmada söz hakkı verilen Yıldız "Ben Yasemin'i yaralama kastıyla hareket etmedim. Olay günü beni tahrik edici sözler söyledi. Ambulansı da çağıran benim" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Arkadaşının üzerine kimyasal madde döktü!

    İstanbul Avcılar'da kimyasal madde döktüğü arkadaşı Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın, cezai sorumluluğun tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildi.

    Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile tarafların avukatları katıldı.
    Mahkeme başkanı, sanık Yıldız hakkında alınan Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi raporuna göre, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunu belirtti.



    Müşteki avukatı Salih Tolga Kutlualp, yüzde 95 engelli olan mağdurun Bartın'a taşındığını ve kendi imkanları ile İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna gelebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.



    Mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin avukatı Orhan Irmak da şikayetlerinin sürdüğünü ifade ederek, "Yasemin'in cep telefonu şifresini bildiremiyoruz çünkü halen konuşamamaktadır." dedi.



        "AMBULANSI ÇAĞIRAN BENİM"
        Söz verilen sanık Mehmet Yıldız da Yasemin Uzunçelebi'yi yaralama kastı ile hareket etmediğini öne sürerek, "Olay günü beni tahrik edici sözler söyledi. Daha önce savunmalarımda bunu dile getirdim. Ambulansı çağıran benim. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.


        Sanık Yıldız'ın avukatları da müvekkilinin askerliğe elverişsiz olması raporu ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden alınmış raporların Adli Tıp Kurumu raporu ile çelişkili olduğunu belirterek, bu çelişkinin giderilmesi için daha üst bir kuruldan rapor alınmasını istedi.


        Ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin gerekli sağlık ve güvenlik ekibi sağlanarak, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumunda muayenesinin yapılmasına ve rapor düzenlenmesine karar verdi.Sanığın akıl sağlığı veya akıl zayıflığının bulunup bulunmadığı hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan rapor alınmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

            13 YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
            Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla, yanıcı ve yakıcı nitelikte kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi. Uzunçelebi'nin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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            Haberler Güncel Üzerine kimyasal madde döktü! “Ambulansı ben çağırdım” diye kendisini savundu
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