Üzerine kimyasal madde döktü! “Ambulansı ben çağırdım” diye kendisini savundu



Sanık Yıldız'ın avukatları da müvekkilinin askerliğe elverişsiz olması raporu ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden alınmış raporların Adli Tıp Kurumu raporu ile çelişkili olduğunu belirterek, bu çelişkinin giderilmesi için daha üst bir kuruldan rapor alınmasını istedi.