Üzerine kimyasal madde döktü! “Ambulansı ben çağırdım” diye kendisini savundu

İstanbul Avcılar'da kimyasal madde döktüğü arkadaşı Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın, cezai sorumluluğun tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildi.
Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, sanık Yıldız hakkında alınan Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi raporuna göre, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunu belirtti.
Müşteki avukatı Salih Tolga Kutlualp, yüzde 95 engelli olan mağdurun Bartın'a taşındığını ve kendi imkanları ile İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna gelebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin avukatı Orhan Irmak da şikayetlerinin sürdüğünü ifade ederek, "Yasemin'in cep telefonu şifresini bildiremiyoruz çünkü halen konuşamamaktadır." dedi.