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    Son dakika: Yusufeli Barajı'nda su seviyesinde son 70 metre

    Son dakika haberleri... Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda 500 milyon metreküpü aşkın su depolandı, su yüksekliği 137 metreye ulaştı. 6 ayda yüzde 24 doluluğa ulaşılan barajda, su yüksekliğinde de son 70 metre kaldı.

    DHA
    Yusufeli Barajı’nda su seviyesinde son 70 metre

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan 'Türkiye'nin en yüksek barajı' Yusufeli'de su seviyesi, her geçen gün artıyor.

    Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 137 metreye, depolanan su miktarı da 509,96 milyon metreküpe ulaştı. 6 ayda yüzde 24 doluluğa ulaşılan barajda, su yüksekliğinde de son 70 metreye girildi.

    Suyun yükselmesi ile tamamen su altında kalan eski yerleşim yerinde, geriye sadece inşası süren viyadük ayakları kaldı. Almanya'dan ilçeye tatile gelen Hikmet Durur, anılarının sulara gömüldüğü eski yerleşim yerini ziyaret edip, "Çok garip bir duygu, tüylerim diken diken; evlerimiz, anılarımız, hayallerimiz tümüyle sular altına kalmış" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yusufeli Barajı'nda su seviyesinde son 70 metre
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