Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ankara İl Teşkilatıyla bir araya geldiği toplantının ardından önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. Başkan Erdoğan toplantı sonrası AK Parti teşkilatına hitap etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Arkadaşlarımızın bir kısmı görevlerine devam edecek diğerleriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni seçilen ve yeniden seçilen milletvekillerimize tebriklerimi sunuyorum. 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik. Samimi gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
'28 MAYIS'TA DEMOKRASİYİ TAÇLANDIRACAĞIZ'
İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıklara üzerine çökerler.
ZAFERE KADAR SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM
İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıklara üzerine çökerler. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak Cumhur İttifakı üzerine oynanan oyunu bozacağız. Kati zaferi ilan edeceğiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaksınız. Pazar günü 16. ve 17. seçimde de açık ara birinci çıkararak zirveye taşıdınız.