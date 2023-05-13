Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması: Tüm tedbirler alındı! Muharrem İnce'ye atılan oylar geçerli sayılacak mı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.
'Muharrem İnce'ye kullanılan oylar geçerli sayılacak mı?' sorusuna yanıt veren Yener şu ifadeleri kullandı:
'Bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 12'nci maddesinde yapılan düzenlemede aday listesinde Resmi Gazete'de ilanından sonra geri çekilmenin geçerli olmayacağı ilişkin düzenleme ve 6271 yasalı sayının ilgili maddeleri 298'nci yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz toplantı sonucunda sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin 1'inci oylama sonrasında geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerin Türk demokrasisine hayır getirmesini diliyor, seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığını kamuoyu ile paylaşırız.'
45 GÜNDE KUMPAS
Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken sandığa gitmeye 3 gün kala gündemi sarsan olaylara şahit oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı destekçisi FETÖ, adaylıktan çekilmemekte ısrarcı olan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, Deniz Baykal'a kurduğu kaset kumpasının benzerini kurdu. Sahte görüntülerle yapılan kaset kumpasının ardından Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Adaylıktan çekilme konuşmasında Muharrem İnce 45 gün boyunca ödeme aldığı, adaylıktan çekilmemesi için rüşvet aldığı, montaj ve sahte dekontlar, seks kasetleri ve ses kayıtları ile hedef alındığını ifade etti: