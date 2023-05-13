Türk televizyonlarında rekor! Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programa kilitlendi

14 Mayıs seçimlerine giderken Başkan Recep Tayyip Erdoğan televizyon programlarına katılarak seçim gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaparak atılacak adımlara ve hayata geçirilecek projelere ilişkin bilgiler verdi.
TÜRK TELEVİZYONLARINDA REKOR
12 Mayıs Cuma akşamı 21 televizyon kanalında ekranlara gelen Cumhurbaşkanı Özel programı ortak yayını, Kantar Medya tarafından yayınlanan rapora göre 14 Milyon 870 Bin kişi tarafından izlendi.
EN ÇOK İZLENEN
21 televizyon kanalında ortak yayınlanan "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" tüm kanalların aldığı izlenme oranları ve paylarıyla tüm kategorilerin en çok izleneni oldu.
Seçime günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merak edilen tüm soruları cevapladığı program,
Tüm Kişiler'de %11,37 izlenme oranı, %33,75 izlenme payı
AB'de %10,82 izlenme oranı, %32,69 izlenme payı