Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.05.2023 16:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2023 16:16
    ABONE OL

    Türk televizyonlarında rekor! Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programa kilitlendi

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken televizyonlardan rekora imza atıldı. Cumhurbaşkanı Özel programı ortak yayını, Kantar Medya tarafından yayınlanan rapora göre 14 Milyon 870 Bin kişi tarafından izlendi. "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" tüm kanalların aldığı izlenme oranları ve paylarıyla tüm kategorilerin en çok izleneni oldu.

    takvim.com.tr
    Türk televizyonlarında rekor!

    14 Mayıs seçimlerine giderken Başkan Recep Tayyip Erdoğan televizyon programlarına katılarak seçim gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaparak atılacak adımlara ve hayata geçirilecek projelere ilişkin bilgiler verdi.

    TÜRK TELEVİZYONLARINDA REKOR
    12 Mayıs Cuma akşamı 21 televizyon kanalında ekranlara gelen Cumhurbaşkanı Özel programı ortak yayını, Kantar Medya tarafından yayınlanan rapora göre 14 Milyon 870 Bin kişi tarafından izlendi.

    EN ÇOK İZLENEN
    21 televizyon kanalında ortak yayınlanan "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" tüm kanalların aldığı izlenme oranları ve paylarıyla tüm kategorilerin en çok izleneni oldu.

    Seçime günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merak edilen tüm soruları cevapladığı program,

    Tüm Kişiler'de %11,37 izlenme oranı, %33,75 izlenme payı

    AB'de %10,82 izlenme oranı, %32,69 izlenme payı

        20+ABC1'de %11,94 izlenme oranı, %32,24 izlenme payı alarak listenin zirvesine yerleşti.

        CHP YANDAŞI CUMHURİYET'İN ALGISI PATLADI
        Ortaya çıkan rakamlar CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'in giriştiği algı operasyonunu da patlattı.

        Öyle ki Cumhuriyet Başkan Erdoğan'ın programını Kılıçdaroğlu'nun aynı saatlerde Fox TV yanınındaki programı ile kıyaslayarak, "Reyting sonuçlarında ise Erdoğan'ın ilk 10'a giremediği görüldü." iddiasında bulunmuştu.

        Ancak verilere göre 3 hedef kitlede de Cumhurbaşkanı Özel yayını toplamı ile Liderler Fox'ta programının Erişim ve Reyting değerleri arasında 2 - 4 kata yaklaşan oranlarda fark var. Cumhurbaşkanı Özel yayını çok daha yüksek erişim ve izlenme oranlarına sahip.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Seçim sonuçları canlı takip!
        Haberler Güncel Türk televizyonlarında rekor! Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programa kilitlendi
            loading
            SON DAKİKA