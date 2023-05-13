Türk televizyonlarında rekor! Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programa kilitlendi

CHP YANDAŞI CUMHURİYET'İN ALGISI PATLADI

Ortaya çıkan rakamlar CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'in giriştiği algı operasyonunu da patlattı.

Öyle ki Cumhuriyet Başkan Erdoğan'ın programını Kılıçdaroğlu'nun aynı saatlerde Fox TV yanınındaki programı ile kıyaslayarak, "Reyting sonuçlarında ise Erdoğan'ın ilk 10'a giremediği görüldü." iddiasında bulunmuştu.

Ancak verilere göre 3 hedef kitlede de Cumhurbaşkanı Özel yayını toplamı ile Liderler Fox'ta programının Erişim ve Reyting değerleri arasında 2 - 4 kata yaklaşan oranlarda fark var. Cumhurbaşkanı Özel yayını çok daha yüksek erişim ve izlenme oranlarına sahip.