'Saray'a giden CHP'li' yalanı tescillendi! Rahmi Turan’a para cezası, Kılıçdaroğlu'na ise özür çağrısı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan yalanlarla dolu köşesinde 4 yıl önce "Erdoğan, CHP genel başkanlığı için bir CHP'liye destek vaat etti..." iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü.
Rahmi Turan'ın bu yazısı sonrasında herkes o ismin kim olduğu merak etti. Turan'ın yazısı sonrasında ilk açıklama CHP'li Muharrem İnce'den gelmiş ve İnce bu ismin ortaya çıkmasını veya Turan'ın bu kişiyi açıklamasını istemişti.
Aradan 4 yıl geçti ve flaş gelişmeyi bugün avukat Mustafa Kemal Çiçek açıkladı. Çiçek, "4 yıl süren yargılama neticesinde, Saray'a Muharrem İnce'nin gitmediğini Mahkeme kararı ile ortaya koyduk. Davalı muhataplar Talat Atilla ve Rahmi Turan'ın 3 ve 5 kuruş ödemek dışında; ekranlarda dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna bir özür borcu vardır herhalde" açıklaması yaptı.