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    • 01.04.2023 22:11
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    • 01.04.2023 22:11
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    'Saray'a giden CHP'li' yalanı tescillendi! Rahmi Turan’a para cezası, Kılıçdaroğlu'na ise özür çağrısı

    Sözcü yazarı Rahmi Turan tarafından ortaya atılan, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrulanan "Saraya giden CHP'li" yalanı tescillendi. Muharrem İnce'nin isminin geçtiği iddiada mahkeme kararı verdi. İnce’nin Külliye’ye gitmediği ortaya çıkarken, konuya dair açıklamada bulunan avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Davalı muhataplar Talat Atilla ve Rahmi Turan'ın 3 ve 5 kuruş ödemek dışında; ekranlarda dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna bir özür borcu vardır herhalde" açıklaması yaptı" dedi.

    Saray’a giden CHP’li yalanı ellerinde kaldı!

    Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan yalanlarla dolu köşesinde 4 yıl önce "Erdoğan, CHP genel başkanlığı için bir CHP'liye destek vaat etti..." iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü.



    Rahmi Turan'ın bu yazısı sonrasında herkes o ismin kim olduğu merak etti. Turan'ın yazısı sonrasında ilk açıklama CHP'li Muharrem İnce'den gelmiş ve İnce bu ismin ortaya çıkmasını veya Turan'ın bu kişiyi açıklamasını istemişti.



    Aradan 4 yıl geçti ve flaş gelişmeyi bugün avukat Mustafa Kemal Çiçek açıkladı. Çiçek, "4 yıl süren yargılama neticesinde, Saray'a Muharrem İnce'nin gitmediğini Mahkeme kararı ile ortaya koyduk. Davalı muhataplar Talat Atilla ve Rahmi Turan'ın 3 ve 5 kuruş ödemek dışında; ekranlarda dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna bir özür borcu vardır herhalde" açıklaması yaptı.



        İDDİA NASIL ORTAYA ÇIKTI? İŞTE YALANIN KRONOLOJİSİ
        Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 20 Kasım 2019 tarihli köşesinde "Müthiş bir haber!" başlığıyla, "Saray'a yakın haber kaynağının", CHP'li önemli bir siyasetçinin 9 Kasım akşamı değişik plakalı bir araçla geldiği Beştepe'de Başkan Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü aktardığını duyurmuştu. Görüşmede Erdoğan'ın, CHP'li isme, "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir" dediğini de aktarmıştı.



        "SARAY'A GİDENLERİ BİLİYORUM"
        21 Kasım sabahı FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahmi Turan'ın iddiasını doğruladı. "Saray'a gidenleri biliyorum. İsim vermek istemiyorum. Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor?" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur" diye konuşmuştu.



        "CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM"
        İzmir'de 22 Kasım'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiayı yalanlamıştı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na "İspat ettin ettin, etmezsen CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun" demişti. Erdoğan, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler, 'Görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal, senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" ifadelerini kullanmıştı.



            "ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN MUHARREM İNCE'YMİŞ"
            O dönemde Londra'da tedavi gören Rahmi Turan, "Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum. Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş" demişti.



            YALAN ELLERİNDE KALDI
            İşte bu yalanlar bir kez daha ortaya çıktı. Konuya dair avukat Çiçek, "4 yıl süren yargılama neticesinde, Saray'a Muharrem İnce'nin gitmediğini Mahkeme kararı ile ortaya koyduk. Davalı muhataplar Talat Atilla ve Rahmi Turan'ın 3 ve 5 kuruş ödemek dışında; ekranlarda dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna bir özür borcu vardır herhalde" açıklaması yaptı.

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            1. sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın
            Haberler Güncel 'Saray'a giden CHP'li' yalanı tescillendi! Rahmi Turan’a para cezası, Kılıçdaroğlu'na ise özür çağrısı
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