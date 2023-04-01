'Saray'a giden CHP'li' yalanı tescillendi! Rahmi Turan’a para cezası, Kılıçdaroğlu'na ise özür çağrısı





"CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM"

İzmir'de 22 Kasım'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiayı yalanlamıştı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na "İspat ettin ettin, etmezsen CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun" demişti. Erdoğan, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler, 'Görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal, senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" ifadelerini kullanmıştı.