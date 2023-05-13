Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'den ithal Rusya piyesi: FETÖ'cü hesabın reklamını yapan kimdi?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada yayınlanan montaj görüntülerin ardından cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na getirildiği sürecin bir benzerinin yaşandığı olayın ardından, siyasete FETÖ izi bulaştıç
Olayın perde arkasını saklamak isteyen Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı suçlayan açıklaması, kamuoyundan şaşkınlığa yol açtı. Kremlin'den olaya ilişkin yalanlama gelirken, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardında CIA'nın 2016 yılında ABD'de piyasaya bir dezenformasyon çıktı.
ACEMİ PİYES SERGİLENİYOR
Kılıçdaroğlu- FETÖ-CIA üçgeninnde yaşanan bu kirli dezenformasyunu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bu acemice yazılan piyesin Türkiye'ye vereceği zararla ilgili uyarılarda bulundu.
İşte Altınok'un yazısından önemli bölümler:
"Görmüyor musunuz, gözlerinizin önünde acemi bir piyes sergileniyor.
Seçimlere üç gün kala, Kılıçdaroğlu'nun oylarını böldüğü gerekçesiyle tehdit edilen, sokağa çıkamaz hale getirilen Muharrem İnce'nin montaj kaseti FETÖ'cü hesaplar üzerinden servis ediliyor...
İnce "sahte" dediği görüntülerin yayınlanmasının ardından adaylıktan çekiliyor. Ama "Çekilme nedenim bu videolar ya da yayınlanacak olan yenileri değil" diyor. "Çekileyim de yenilginin faturasını bana yıkmasın bunlar" diye pisliğe bulaşmamak için çekildiğini söylüyor.
Ve final sahnesinde de Kemal Bey çıkıp operasyonun arkasında Türkiye seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya var diyor!