Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'den ithal Rusya piyesi: FETÖ'cü hesabın reklamını yapan kimdi?

İşte Altınok'un yazısından önemli bölümler:

"Görmüyor musunuz, gözlerinizin önünde acemi bir piyes sergileniyor.

Seçimlere üç gün kala, Kılıçdaroğlu'nun oylarını böldüğü gerekçesiyle tehdit edilen, sokağa çıkamaz hale getirilen Muharrem İnce'nin montaj kaseti FETÖ'cü hesaplar üzerinden servis ediliyor...

İnce "sahte" dediği görüntülerin yayınlanmasının ardından adaylıktan çekiliyor. Ama "Çekilme nedenim bu videolar ya da yayınlanacak olan yenileri değil" diyor. "Çekileyim de yenilginin faturasını bana yıkmasın bunlar" diye pisliğe bulaşmamak için çekildiğini söylüyor.

Ve final sahnesinde de Kemal Bey çıkıp operasyonun arkasında Türkiye seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya var diyor!