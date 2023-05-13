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    • Haberler
    • 13.05.2023 08:02
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    • 13.05.2023 08:18
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'den ithal Rusya piyesi: FETÖ'cü hesabın reklamını yapan kimdi?

    Muharrem İnce'nin adaylıktan çektirilme operasyonunda FETÖ tarafından servis edilen görüntülerinin ardından kunşan Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'yı hedef almıştı. FETÖ'yü aklama çalışmalarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, açıklamadan birkaç gün önceki mitinginde, İnce'yle ilgili montaj görüntüleri yayınlayan FETÖ'cü hesabın adını verip reklamını yaptığını vurguladı. Altınok, CIA'nın 2020 ABD seçimlerinde ortaya attığı afişe olmuş bir dezenformasyonu, yeniden sahneye sürdüğünü belirterek açıklamanın arkasındaki kirli işbirliğine dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    ABD’den ithal Rusya piyesi

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada yayınlanan montaj görüntülerin ardından cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na getirildiği sürecin bir benzerinin yaşandığı olayın ardından, siyasete FETÖ izi bulaştıç

    Olayın perde arkasını saklamak isteyen Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı suçlayan açıklaması, kamuoyundan şaşkınlığa yol açtı. Kremlin'den olaya ilişkin yalanlama gelirken, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardında CIA'nın 2016 yılında ABD'de piyasaya bir dezenformasyon çıktı.

    ACEMİ PİYES SERGİLENİYOR
    Kılıçdaroğlu- FETÖ-CIA üçgeninnde yaşanan bu kirli dezenformasyunu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bu acemice yazılan piyesin Türkiye'ye vereceği zararla ilgili uyarılarda bulundu.

    İşte Altınok'un yazısından önemli bölümler:
    "Görmüyor musunuz, gözlerinizin önünde acemi bir piyes sergileniyor.

    Seçimlere üç gün kala, Kılıçdaroğlu'nun oylarını böldüğü gerekçesiyle tehdit edilen, sokağa çıkamaz hale getirilen Muharrem İnce'nin montaj kaseti FETÖ'cü hesaplar üzerinden servis ediliyor...

    İnce "sahte" dediği görüntülerin yayınlanmasının ardından adaylıktan çekiliyor. Ama "Çekilme nedenim bu videolar ya da yayınlanacak olan yenileri değil" diyor. "Çekileyim de yenilginin faturasını bana yıkmasın bunlar" diye pisliğe bulaşmamak için çekildiğini söylüyor.

    Ve final sahnesinde de Kemal Bey çıkıp operasyonun arkasında Türkiye seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya var diyor!

        RUSYA'DAN YALANLAMA
        Tabii Ruslar şaşkın.

        Ama yine de Putin'in sözcüsü Peskov, dün Kılıçdaroğlu'na, "Kafanız mı iyi, niye yapalım ki" dercesine oltaya gelmeyin uyarısı yapmayı ihmal etmedi:

        "Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz ve buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu iddiaları Kılıçdaroğlu'na iletenler yalancıdır."

        CIA'NIN AFİŞE OLMUŞ DEZENFORMASYONU
        Tabii adamlar Kemal Bey'i bizim kadar tanımadıkları için, CIA'nın 2020 ABD seçimlerinde ortaya attığı afişe olmuş bir dezenformasyonu, 6 bin mil ötedeki Türkiye ana muhalefet liderinin seçimlerde kullanacak kadar aklını kaybetmiş olabileceğine inanamıyorlar.

        İşgal ettiği makamı ciddiye alıp cevap veriyorlar.

        Şimdi "Montaj videonun arkasında Rusya var" diyen Kılıçdaroğlu'na sormayalım da ne yapalım?

            FETÖ HESABININ REKLAMI
            Merak etmeyin, Twitter'da kafa bulan arkadaşlar gibi "Rus istihbaratına mı çalışıyorsunuz?" diye sormayacağım...

            Ama aklıma takıldı. Birkaç gün önceki mitinginizde, İnce'yle ilgili montaj görüntüleri yayınlayan FETÖ'cü hesabın adını verip reklamını yaptınız. "Hükümet bu hesabı susturmaya çalışıyor, uyarıyorum" diye isyan ettiniz.

            Putin liderliğindeki Rusya ise, trollerinin reklamını yaptığınız FETÖ'yü topraklarına sokmayan, barındırmayan, deşifre eden nadir devletlerden biri.

            Kulağınıza fısıldayanlara "Kendimize güldürmeyelim" diyerek bu "ayrıntıyı" hatırlatmadınız mı?

            TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?
            Bari siz söyleyin...

            Kurtlar sofrasında var olmaya çalışan Cumhuriyet'i önümüzdeki beş yılda yönetmeye talip bir adayın, FETÖ'nün, istihbarat servislerinin sahne aldığı bu karanlık piyeste, baştan sona rezalette ne rolü olabilir ki?

            Tehlikenin farkında mısınız?"
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