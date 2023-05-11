7’li koalisyonun menüsünde 'İnce' var! AK Parti’den çağrı

Yıldırım, İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınadığını belirterek, "Hatırlayın Muharrem İnce'yi uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da bilindik, okyanus ötesi FETÖ yöntemleriyle kişisel meselelere, iftiralara başvurmaktan da çekinmediler." dedi.



"İNCE MÜCADELESİNE DEVAM ETMELİ"



Sayın İnce'nin bunlara aldırış etmemesi yönünde uyarıda bulunan Yıldırım, "Mücadelesine aynen devam etmeli. Şahsına yapılan bu çirkinlikleri şiddetle kınıyorum. Siyaset bel altından yapılmamalı. Siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir." İfadelerini kullandı.



Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın terörü sınır içinden söküp attığını, ABD'ye rağmen güney sınırlarında güvenlik şeridi oluşturduğunu, terör devleti kurulmasının önüne geçtiğini Bu kazanımları yok etmek ve Türkiye'nin tekrar terörle anılan, yatırımların yapılmadığı, kalkınmasının geciktirildiği bir sürece sürüklenmek istendiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu nedenle bu seçimin diğer seçimlerden ayrışan, çok daha önemli hale gelen bir seçim olduğunu görüyoruz. Özellikle son 15 günde sahada vatandaşlar, 'Bizim sorunlarımız var, ekonomik sorunlarımız var, başka meselelerimiz var. Gelecekte evlatlarımızla ilgili beklentilerimiz var ama bütün bunları şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Memleket üzerinde, ülke üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. Bu yönde de kararımızı vereceğiz.' diyor. Kampanya döneminde gördüğüm, yaşadığım, tespit ettiğim hususlar. Yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."