7’li koalisyonun menüsünde 'İnce' var! AK Parti’den çağrı

Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleşen kaset şantajı ve kumpas girişimine ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, "Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz." dedi.
AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin bölgesel olarak çok önemli bir rol oynadığını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel istikrarı sağlamada vazgeçilmez bir görev ifa ettiğini belirtti.
"İNSANLARIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR"
Millet İttifakı'nı "menfaat ittifakı" olarak tanımlayan Yıldırım, "Çünkü daha seçim gerçekleşmeden makamların dağıtılması, hangi kurumların, hangi yöneticilerin nasıl atanacağı gibi birçok konu kamuoyunun önünde insanların hayretle izlediği bir tiyatroya döndü. Düşünün ki iki ilin belediye başkanı var, seçilmişler, görev verilmiş. Görevlerini yerine getirmek yerine veya getirme gibi bir dertleri olmadan bu sefer daha ileri bir göreve tayin ediliyorlar ve seçimin yapılmasını da beklemiyorlar. Kendilerini meydanlarda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak takdim ettiriyorlar. Bu bizim insanımızın aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Bu göreve onları seçenlere en hafifinden yapılan en büyük saygısızlıktır." İfadelerini kullandı.