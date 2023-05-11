Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.05.2023 13:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2023 13:24
    ABONE OL

    7’li koalisyonun menüsünde 'İnce' var! AK Parti’den çağrı

    İlkeli siyaseti bir kenara bırakan 7'li koalisyon, 14 Mayıs’a sayılı günler kala her gün yeni bir iftira ve troll saldırısı ile İnce’ye saldırı girişiminde bulunmaya devam ediyor. 7’li koalisyon son olarak Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpasına yeltendi. Yapılan bu çirkin linç girişimine ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bunların tamamı FETÖ'nün belaltı taktikleridir. Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ-CHP kumpasına sert tepki

    Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleşen kaset şantajı ve kumpas girişimine ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

    Yıldırım, "Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz." dedi.



    AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin bölgesel olarak çok önemli bir rol oynadığını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel istikrarı sağlamada vazgeçilmez bir görev ifa ettiğini belirtti.

    "İNSANLARIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR"

    Millet İttifakı'nı "menfaat ittifakı" olarak tanımlayan Yıldırım, "Çünkü daha seçim gerçekleşmeden makamların dağıtılması, hangi kurumların, hangi yöneticilerin nasıl atanacağı gibi birçok konu kamuoyunun önünde insanların hayretle izlediği bir tiyatroya döndü. Düşünün ki iki ilin belediye başkanı var, seçilmişler, görev verilmiş. Görevlerini yerine getirmek yerine veya getirme gibi bir dertleri olmadan bu sefer daha ileri bir göreve tayin ediliyorlar ve seçimin yapılmasını da beklemiyorlar. Kendilerini meydanlarda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak takdim ettiriyorlar. Bu bizim insanımızın aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Bu göreve onları seçenlere en hafifinden yapılan en büyük saygısızlıktır." İfadelerini kullandı.



        "İNCE'YE YAPILAN DAHA ÖNCE BAYKAL'A YAPILDI"

        Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki kumpas girişimine ilişkin olarak; "Bu ve buna benzer olayları biz daha önce de gördük, yaşadık. 17-25"te gördük. Daha önce rahmetli Baykal'ın şahsıyla ilgili gördük. Bunların tamamı FETÖ taktikleridir, FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir" dedi.

        Yıldırım, İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınadığını belirterek, "Hatırlayın Muharrem İnce'yi uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da bilindik, okyanus ötesi FETÖ yöntemleriyle kişisel meselelere, iftiralara başvurmaktan da çekinmediler." dedi.


        "İNCE MÜCADELESİNE DEVAM ETMELİ"

        Sayın İnce'nin bunlara aldırış etmemesi yönünde uyarıda bulunan Yıldırım, "Mücadelesine aynen devam etmeli. Şahsına yapılan bu çirkinlikleri şiddetle kınıyorum. Siyaset bel altından yapılmamalı. Siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir." İfadelerini kullandı.

        Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın terörü sınır içinden söküp attığını, ABD'ye rağmen güney sınırlarında güvenlik şeridi oluşturduğunu, terör devleti kurulmasının önüne geçtiğini Bu kazanımları yok etmek ve Türkiye'nin tekrar terörle anılan, yatırımların yapılmadığı, kalkınmasının geciktirildiği bir sürece sürüklenmek istendiğini anlatarak şöyle devam etti:

        "Bu nedenle bu seçimin diğer seçimlerden ayrışan, çok daha önemli hale gelen bir seçim olduğunu görüyoruz. Özellikle son 15 günde sahada vatandaşlar, 'Bizim sorunlarımız var, ekonomik sorunlarımız var, başka meselelerimiz var. Gelecekte evlatlarımızla ilgili beklentilerimiz var ama bütün bunları şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Memleket üzerinde, ülke üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. Bu yönde de kararımızı vereceğiz.' diyor. Kampanya döneminde gördüğüm, yaşadığım, tespit ettiğim hususlar. Yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel 7’li koalisyonun menüsünde 'İnce' var! AK Parti’den çağrı
            loading
            SON DAKİKA