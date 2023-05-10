Tetikçilerden "Batı'ya teslimiyet" vadeden Kılıçdaroğlu'na destek! Topa CNN de girdi: "Türkiye yol ayrımında, Brüksel ve Washington heyecanlı"

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
SEÇİMLER DÜNYA BASININ TARAFINDAN YAKINDA TAKİP EDİLİYOR
Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.
7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı.
İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.
Son olarak topa ABD merkezli CNN girdi.
KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYONA ANKET GAZLAMASI
Elmira Bayrasli imzasını taşıyan bir analiz yayımlayan medya kuruluşu, 7'li koalisyona ve Kemal Kılıçdaroğlu'na 'anket' gazlaması yaparak, "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan hükümdarı Recep Tayyip Erdoğan için, Pazar günü yapılacak seçimler yirmi yıllık galibiyet serisinin sonu olabilir. Anketler, 2003'ten beri önce başbakan, 2014'ten beri de cumhurbaşkanı olarak ülkenin başında bulunan Erdoğan'ın zorlu bir yarış içinde olduğunu ve yenilgiye açık olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
BATI HEYECANLI: "KILIÇDAROĞLU İKTİDAR OLMASI BRÜKSEL'DEN WASHİNGTON'A PEK ÇOK KİŞİNİN BAŞINI DÖNDÜRDÜ"
Türkiye'yi 'bir zamanlar güvenilir mütteffiklerdi' olarak tanımlayan CNN, Kılıçdaroğlu iktidarının Brüksel'den Washington'a pek çok kişinin başını döndürdüğünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yeniden Batı kanadına sokacağına ima etti.