Tetikçilerden "Batı'ya teslimiyet" vadeden Kılıçdaroğlu'na destek! Topa CNN de girdi: "Türkiye yol ayrımında, Brüksel ve Washington heyecanlı"

Son olarak topa ABD merkezli CNN girdi.







KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYONA ANKET GAZLAMASI

Elmira Bayrasli imzasını taşıyan bir analiz yayımlayan medya kuruluşu, 7'li koalisyona ve Kemal Kılıçdaroğlu'na 'anket' gazlaması yaparak, "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan hükümdarı Recep Tayyip Erdoğan için, Pazar günü yapılacak seçimler yirmi yıllık galibiyet serisinin sonu olabilir. Anketler, 2003'ten beri önce başbakan, 2014'ten beri de cumhurbaşkanı olarak ülkenin başında bulunan Erdoğan'ın zorlu bir yarış içinde olduğunu ve yenilgiye açık olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



BATI HEYECANLI: "KILIÇDAROĞLU İKTİDAR OLMASI BRÜKSEL'DEN WASHİNGTON'A PEK ÇOK KİŞİNİN BAŞINI DÖNDÜRDÜ"

Türkiye'yi 'bir zamanlar güvenilir mütteffiklerdi' olarak tanımlayan CNN, Kılıçdaroğlu iktidarının Brüksel'den Washington'a pek çok kişinin başını döndürdüğünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yeniden Batı kanadına sokacağına ima etti.