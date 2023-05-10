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    • 10.05.2023 20:22
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    Tetikçilerden "Batı'ya teslimiyet" vadeden Kılıçdaroğlu'na destek! Topa CNN de girdi: "Türkiye yol ayrımında, Brüksel ve Washington heyecanlı"

    7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı. Son olarak topa ABD merkezli CNN International girdi. "Gerçek kazanan Putin olabilir" başlıklı skandal bir analiz yayınlanan CNN, 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'na da anket gazlaması yaptı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya dönük vaatleri emperyal tetikçileri de heyecanlandırıyor... Kılıçdaroğlu iktidarının Brüksel'den Washington'a pek çok kişinin başını döndürdüğünü dile getiren CNN, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda takındığı tutumu da eleştirdi. "Washington ve Brüksel'in Türkiye'nin kelimenin tam anlamıyla bir yol ayrımında olduğunu anlaması gerek" denildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Batı’ya teslimiyet vadeden KK’ya ’tetikçi’ destek

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    SEÇİMLER DÜNYA BASININ TARAFINDAN YAKINDA TAKİP EDİLİYOR
    Yaklaşan seçimler sadece yakın coğrafya değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor.

    7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu. Bu kapsamda milli iradeyi hedef alan algı operasyonları hız kazandı.

    İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Fransız Le Point ve L'EXPRESS, Amerikan Foreign Policy, Fransız Le Monde, İngiliz The Guardian, Amerikan The Washington Post, Financial Times ve Avusturyalı Profil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren kirli yayınlar yaptı.

    Son olarak topa ABD merkezli CNN girdi.



    KILIÇDAROĞLU VE 7'Lİ KOALİSYONA ANKET GAZLAMASI
    Elmira Bayrasli imzasını taşıyan bir analiz yayımlayan medya kuruluşu, 7'li koalisyona ve Kemal Kılıçdaroğlu'na 'anket' gazlaması yaparak, "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan hükümdarı Recep Tayyip Erdoğan için, Pazar günü yapılacak seçimler yirmi yıllık galibiyet serisinin sonu olabilir. Anketler, 2003'ten beri önce başbakan, 2014'ten beri de cumhurbaşkanı olarak ülkenin başında bulunan Erdoğan'ın zorlu bir yarış içinde olduğunu ve yenilgiye açık olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    BATI HEYECANLI: "KILIÇDAROĞLU İKTİDAR OLMASI BRÜKSEL'DEN WASHİNGTON'A PEK ÇOK KİŞİNİN BAŞINI DÖNDÜRDÜ"
    Türkiye'yi 'bir zamanlar güvenilir mütteffiklerdi' olarak tanımlayan CNN, Kılıçdaroğlu iktidarının Brüksel'den Washington'a pek çok kişinin başını döndürdüğünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yeniden Batı kanadına sokacağına ima etti.



        BAŞKAN ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI KORUMASI TETİKÇİLERİ RAHATSIZ ETTİ
        Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda takındığı tutumu eleştiren ABD'li tetikçi CNN, "Son on yılda, şimdi 69 yaşında olan Erdoğan, ABD ve Avrupa'ya karşı sadece daha mücadeleci ve nahoş bir üslup benimsemekle kalmadı, aynı zamanda daha kavgacı ve nahoş arkadaşlara karşı da tavır takındı" satırlarına yer verdi.

        REZİL BAŞLIK: "GERÇEK KAZANAN PUTİN OLABİLİR"
        Öte yandan analizin "Türkiye'nin Erdoğan'ı siyasi hayatının mücadelesinde. Gerçek kazanan Putin olabilir" başlığıyla yayımlanması büyük tepki uyandırdı.

        Türkiye - Rusya ilişkilerinden duyulan rahatsızlığın tezahürü olan bir tutum sergilenen analizde, Ankara'nın aldığı S-400'ler de konu olarak işlendi.

        Şu ifadeler kullanıldı;

        "Erdoğan kazansa da kaybetse de Ankara kendisini Moskova'dan kurtarıp Batı'ya geri dönecekmiş gibi durmuyor"



        "TÜRKİYE YOL AYRIMINDA"
        ABD merkezli CNN International, 14 Mayıs seçimlerine işaret ederek Türkiye'nin yol ayrımında olduğunun altını çizdi;

        "Washington ve Brüksel'in Türkiye'nin kelimenin tam anlamıyla bir yol ayrımında olduğunu anlaması gerek."

        "Türkiye tamamen Batı'da ya da Doğu'da olmadan hem zor hem de işe yarayan bir ortak olarak konumlanmış durumda"

        "Erdoğan kazansa da kaybetse de Ankara'nın kendisini Moskova'dan kurtarıp Batı'ya dönmesi pek olası değil"

            Bu bağlamda Batı medyasının skandal manşetlerini bir kez daha hatırlayalım;






            MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET
            İngiliz The Economist'in "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimi olarak kayıtlara geçti.

            "KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
            "Türkiye ve demokrasinin geleceği"             ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.

            The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" dedi, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemesi yaptı.

            WASHİNGTON POST: "TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN ÜZERİNDE DESPOTİZMİN GÖLGESİ BÜYÜYOR"
            Washington Post da Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. Analizde "Türkiye'deki seçimlerin üzerinde despotizmin gölgesi büyüyor" ifadeleri kullanıldı.



            DER SPİEGEL'DAN BÜYÜK KÜSTAHLIK
            Almanya merkezli Der Spiegel, Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunarak büyük bir küstahlığa imza attı. Kapaktaki kırık hilal detayı ise Türkiye ve İslam düşmanlığını açığa çıkardı.



            KILIÇDAROĞLU'NU GAZLADILAR
            İngiliz Financial Times gazetesi, "Türk muhalefet lideri, otokrasiye kayışı geri çevirmeye ant içiyor" dedi.



                'PUTİN' BENZETMELİ SKANDAL KAPAK: "SEÇİM ARİFESİNDE DÜNYA NEFESİNİ TUTUYOR"
                Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu.

                Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.



                KÜSTAH FRANSIZ'DAN REZİL BAŞLIK REZİL GÖRSEL: "ERDOĞAN VE KAOS RİSKİ"
                Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı.

                "Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.

                AVUSTURYALI PROFİL: SONUNDA ERDOĞAN'DAN KURTULUYOR MUYUZ?"
                Avusturya merkezli 'Profil' dergisi de topa girdi. Dergi boydan boya Türk bayrağına yer verdiği kapakta Başkan Erdoğan'ı hilalin ucundan düşermiş gibi tasvir etti.

                "Erdoğan'ın kader seçimi: Sonunda Erdoğan'dan Kurtuluyor muyuz?" başlığını attı.

                Batı'nın manşet silahını devreye sokup topyekün saldırıya geçmesi sahnelenen kirli oyunu açık etti.
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                Haberler Güncel Tetikçilerden "Batı'ya teslimiyet" vadeden Kılıçdaroğlu'na destek! Topa CNN de girdi: "Türkiye yol ayrımında, Brüksel ve Washington heyecanlı"
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