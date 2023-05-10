



Bakan Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'yle ilgili yazılı açıklama da yaptı. Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin ardından Büyük İstanbul Tüneli ile boğazın üçüncü defa geçileceğini kaydeden Karaismailoğlu, bu proje ile Türkiye'nin ulaştırmada çağ atlayacağını belirtti. Karaismailoğlu, "İstanbul Ulaşım Ana Planı verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre; şu anda günlük 2 milyonu aşan Avrupa ve Asya yakası arasındaki geçişlerin gelecekte günlük 3 milyonunun üzerine çıkması öngörülüyor. Artan trafik hareketliliğin önümüzdeki yıllarda sorun oluşturmaması için her zaman olduğu gibi geleceği şimdiden planlıyoruz"