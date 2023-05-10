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    Türkiye Yüzyılı’nın projesi: Büyük İstanbul tüneli ile 6,5 milyon İstanbulluya dev hizmet! 2028'de hizmete girecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı’nın projesi olarak adlandırılan 'Büyük İstanbul Tüneli'ne ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı paylaşımda büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni 2028 yılında hizmete açmayı planladıklarını ve tünel ile günlük toplam 1,3 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini, projenin tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacağını toplam seyahat süresinin ise 42 dakika olacağını bildirdi. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı’nın projesi ile boğaz, tek seferde geçilerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı’ndan geçecek 3. tüp projemiz ile toplam 6,5 milyon insanımızın yaşadığı ilçeleri raylı sistem ile birbirine bağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecek. Projenin karayolu ve metro ulaşımını ortaklaşa sağlaması bakımından büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Büyük İstanbul tüneli 2028’de hizmete girecek!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada İstanbul Boğazı'nın altından geçecek 3. tünel projesinin müjdesini vermişti. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega projeleri İstanbul'a kazandırdıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçiriyoruz. Bu tünel, Boğaz'ın altından geçen 3. tünel olacak." ifadelerini kullanmıştı.

    DÜNYA'NIN İLK 3 KATLI TÜNELİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR
    Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un trafiğine önemli katkı sağlayacak olan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Dünya'nın ilk 3 katlı tüneli olma özelliğini taşıyor. Proje ile boğaz, tek seferde geçilerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecektir. Karayolu ve metro ulaşımını ortaklaşa sağlaması bakımından büyük önem taşıyor.

    "6,5 MİLYON İNSANIMIZIN YAŞADIĞI İLÇELERİ RAYLI SİSTEM İLE BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ"
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın projesi olarak adlandırılan 'Büyük İstanbul Tüneli'ne ilişkin soyal medya hesabından bilgi paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı'nın projesi! Büyük istanbul tüneli. İstanbul Boğazı'ndan geçecek 3. tüp projemiz ile toplam 6,5 milyon insanımızın yaşadığı ilçeleri raylı sistem ile birbirine bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ 2028'DE HİZMETE AÇILACAK
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni 2028 yılında hizmete açmayı planladıklarını ve tünel ile günlük toplam 1,3 milyon yolcuya hizmet vermeyi öngördüklerini açıkladı.



        Bakan Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'yle ilgili yazılı açıklama da yaptı. Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin ardından Büyük İstanbul Tüneli ile boğazın üçüncü defa geçileceğini kaydeden Karaismailoğlu, bu proje ile Türkiye'nin ulaştırmada çağ atlayacağını belirtti. Karaismailoğlu, "İstanbul Ulaşım Ana Planı verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre; şu anda günlük 2 milyonu aşan Avrupa ve Asya yakası arasındaki geçişlerin gelecekte günlük 3 milyonunun üzerine çıkması öngörülüyor. Artan trafik hareketliliğin önümüzdeki yıllarda sorun oluşturmaması için her zaman olduğu gibi geleceği şimdiden planlıyoruz"

        TOPLAM SEYAHAT SÜRESİ İSE 42 DAKİKA
        Bu kapsamda başta iki yaka arasında geçişler olmak üzere İstanbul'un batısından doğusuna hizmet edecek yüksek kapasiteli bir raylı sistem olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, Kadıköy'den Bakırköy'e kadar uzanan Büyük İstanbul Tüneli'nin Söğütlüçeşme-İncirli Metrosu olarak planlanıyor.

            "11 FARKLI RAYLI SİSTEM HATTI İLLE DE ENTEGRE OLACAK"
            Büyük İstanbul Tüneli'nin toplam 28 kilometre ve 13 istasyondan oluşacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "2028 yılında hizmete açıldığında günlük toplam 1,3 milyon yolcuya hizmet edecek olan metro projemiz, tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacak. Toplam seyahat süresi ise 42 dakika olacak. Metrobüs hattının işletildiği D-100 (E5) güzergahı toplu taşımacılığın ana aksını oluşturmaktadır. 6,5 milyon İstanbullunun yaşadığı bölgelere hizmet edecek olan güzergah 11 farklı raylı sistem hattı ille de entegre olacak. Böylelikle; bu güzergahta hizmet veren metrobüs hattının konforlu kapasite değerlerinde çalışmaya devam etmesi de sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Türkiye Yüzyılı’nın projesi: Büyük İstanbul tüneli ile 6,5 milyon İstanbulluya dev hizmet! 2028'de hizmete girecek
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