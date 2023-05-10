Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada İstanbul Boğazı'nın altından geçecek 3. tünel projesinin müjdesini vermişti. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega projeleri İstanbul'a kazandırdıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçiriyoruz. Bu tünel, Boğaz'ın altından geçen 3. tünel olacak." ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYA'NIN İLK 3 KATLI TÜNELİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un trafiğine önemli katkı sağlayacak olan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Dünya'nın ilk 3 katlı tüneli olma özelliğini taşıyor. Proje ile boğaz, tek seferde geçilerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecektir. Karayolu ve metro ulaşımını ortaklaşa sağlaması bakımından büyük önem taşıyor.
"6,5 MİLYON İNSANIMIZIN YAŞADIĞI İLÇELERİ RAYLI SİSTEM İLE BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın projesi olarak adlandırılan 'Büyük İstanbul Tüneli'ne ilişkin soyal medya hesabından bilgi paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı'nın projesi! Büyük istanbul tüneli. İstanbul Boğazı'ndan geçecek 3. tüp projemiz ile toplam 6,5 milyon insanımızın yaşadığı ilçeleri raylı sistem ile birbirine bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.