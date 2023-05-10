MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Aralarında DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de olduğu 4 teröristi paketledi

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.
MİT'TEN SURİYE'DE NOKTA OPERASYON I VİDEO İZLE
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT'in Suriye'deki çalışmaları neticesinde 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler, emniyet birimlerine teslim edildi.
Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.