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    MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Aralarında DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de olduğu 4 teröristi paketledi

    Son dakika... MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

    MİT 4 teröristi paketledi

    Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

    MİT'TEN SURİYE'DE NOKTA OPERASYON I VİDEO İZLE



    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT'in Suriye'deki çalışmaları neticesinde 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler, emniyet birimlerine teslim edildi.



    Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.



        Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

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        Haberler Güncel MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Aralarında DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de olduğu 4 teröristi paketledi
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