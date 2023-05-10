14 Mayıs'a kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun seçim mesaisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Batman mitingin ardından Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılış törenine katıldı.
NECAT NASIROĞLU KÜLLİYESİ'Nİ AÇTI I VİDEO İZLE
"KÜLLİYEMİZ KENDİ ALANINDA ÖRNEK BİR ESER"
Başkan Erdoğan açılış konuşmasında, "Necat Nasıoğlu Külliyemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Batman'ımız çok çok müstesna bir eser kazandı. Nasıroğlu ailesine şehrimize katkılarına, Batmanlı kardeşlerime destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
8 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK
Külliyede, 8 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği dijital kubbeli cami, 300 kişilik kütüphane, 1000 kişilik konferans salonu, 600 kişilik taziye evi, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve otopark bulunuyor. Ayrıca külliyenin hemen yanına da bir bilim merkezi inşa ediliyor.
"KÜLLİYE 164 BİN KİLOMETREKARELİK BİR ALANDA İNŞA EDİLDİ"
Gelişmeleri AK Parti Batman Milletvekili Adayı Ferhat Nasıroğlu değerlendirdi. Ferhat Nasıroğlu, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir günde bizi onurlandırması son derece güzel. Batman'da büyük bir coşku var. İnsanlarımız meydanları hınca hınç dolduruyor ve meydanlara akın ediyor. Batman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a layık bir ses getirecek. Bugün açılacak Külliye, rahmetli babamızın adına vakıf tarafından kendi imkanlarımızla yapıldı. İçinde büyük bir camimiz var. Bunun yanında konferans salonu, tiyatro alanı var. Gençlik merkezi ve kütüphane içinde bulunuyor. Külliye 164 bin kilometrekarelik bir alanda inşa edildi. Gençlerimizin teknoloji ile buluşma noktası olacak. Dijital kubbeli bir Külliye olacak. Dünyada bir ilk. Bugün açılışı yapılacak ve hizmete girecek." dedi.