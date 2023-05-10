"KÜLLİYEMİZ KENDİ ALANINDA ÖRNEK BİR ESER"

Başkan Erdoğan açılış konuşmasında, "Necat Nasıoğlu Külliyemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Batman'ımız çok çok müstesna bir eser kazandı. Nasıroğlu ailesine şehrimize katkılarına, Batmanlı kardeşlerime destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

8 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Külliyede, 8 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği dijital kubbeli cami, 300 kişilik kütüphane, 1000 kişilik konferans salonu, 600 kişilik taziye evi, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve otopark bulunuyor. Ayrıca külliyenin hemen yanına da bir bilim merkezi inşa ediliyor.