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    • 10.05.2023 18:04
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    Başkan Erdoğan Batman’da Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni açtı! "Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacak"

    Batman'da yapımına 3 yıl önce başlanan Necat Nasıroğlu Külliyesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Külliyenin Batman'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "Necat Nasıoğlu Külliyemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Batman'ımız çok çok müstesna bir eser kazandı. Nasıroğlu ailesine şehrimize katkılarına, Batmanlı kardeşlerime destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan külliyede, 8 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği dijital kubbeli cami, 300 kişilik kütüphane, 1000 kişilik konferans salonu, 600 kişilik taziye evi, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve otopark bulunuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Necat Nasıroğlu Külliyesi’ni açtı!

    14 Mayıs'a kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun seçim mesaisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Batman mitingin ardından Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılış törenine katıldı.

    NECAT NASIROĞLU KÜLLİYESİ'Nİ AÇTI I VİDEO İZLE

    "KÜLLİYEMİZ KENDİ ALANINDA ÖRNEK BİR ESER"
    Başkan Erdoğan açılış konuşmasında, "Necat Nasıoğlu Külliyemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Batman'ımız çok çok müstesna bir eser kazandı. Nasıroğlu ailesine şehrimize katkılarına, Batmanlı kardeşlerime destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    8 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK
    Külliyede, 8 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği dijital kubbeli cami, 300 kişilik kütüphane, 1000 kişilik konferans salonu, 600 kişilik taziye evi, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve otopark bulunuyor. Ayrıca külliyenin hemen yanına da bir bilim merkezi inşa ediliyor.

    "KÜLLİYE 164 BİN KİLOMETREKARELİK BİR ALANDA İNŞA EDİLDİ"
    Gelişmeleri AK Parti Batman Milletvekili Adayı Ferhat Nasıroğlu değerlendirdi. Ferhat Nasıroğlu, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir günde bizi onurlandırması son derece güzel. Batman'da büyük bir coşku var. İnsanlarımız meydanları hınca hınç dolduruyor ve meydanlara akın ediyor. Batman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a layık bir ses getirecek. Bugün açılacak Külliye, rahmetli babamızın adına vakıf tarafından kendi imkanlarımızla yapıldı. İçinde büyük bir camimiz var. Bunun yanında konferans salonu, tiyatro alanı var. Gençlik merkezi ve kütüphane içinde bulunuyor. Külliye 164 bin kilometrekarelik bir alanda inşa edildi. Gençlerimizin teknoloji ile buluşma noktası olacak. Dijital kubbeli bir Külliye olacak. Dünyada bir ilk. Bugün açılışı yapılacak ve hizmete girecek." dedi.

        Nasıroğlu devamında, "Geçtiğimiz hafta burada gençlerle ve çocuklar bir kahvaltı programı yaptık. Onları davet edip misafir ettik. Onları dijital kubbeye olan ilgisi çok güzeldi. O çocukların heyecanını kenardan izlerken çok keyif aldım. Gençlerin önemli bir kısmı burada kalıp Cuma namazını da kıldı biz bundan dolayı çok mutlu olduk. Bizim gençlerimizin teknolojiye büyük bir ilgisi var. Külliye aynı anda 8 bin kişiye hizmet verebilecek. Bizim bölgemizde taziye kültürü de önemli bir yer kaplıyor. Bunu da düşünerek burada bir taziye ve aş evi de yapıldı. Yöre kültürünü ve mimarisini buraya yansıttık. Burada hem kültürümüz düşündük hem teknoloji kullandık aynı zamanda insanlarımıza rahat dolaşacakları bir yer yaptık. Ben Batman doğumluyum. Biz 80'li ve 90'lı yıllarda sokaklara çıkmaya korkuyorduk. Huzurun ne kadar önemli olduğunu şimdi sokaklara çıkarak görüyoruz. Yöremizin insanları gece 12'lere kadar caddelerde sokaklarda özgürce gezebiliyor. Huzur memleketin olmazsa olmazı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu dönemde huzuru bulduk.

        Seçim döneminde hiçbir taşkınlık olmadan gayet keyifli bir süreç yürüttük, yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın akşam 6'dan sonra çıkamadığı bir dönemden şimdi gece 12'lere kadar dolaşabildikleri özgür bir ortam var. Bu tabi ki insanların yaşamına, başarısına ve iş adamlarının yatırımına da yansıyor. Batman petrol ile büyüyen kozmopolitik bir şehir. İnanılmaz bir rekabet var. İnanılmaz bir genç nüfusumuz var. Bilindiği gibi Gabar'da büyük bir petrol keşfi oldu. Bu işte Batman'ı 2 kat büyütecek bir potansiyeldir. Ben yatırımcı bir aileden geliyorum ve burada bir söz verdim halkımıza; 40 bin kişiye istihdam oluşturacağız. Yine gençlerimiz için yine bu Külliye için özel bir bilim merkezi kuracağız." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Batman’da Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni açtı! "Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacak"
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