Başkan Erdoğan'dan AK Parti Batman mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Batman mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Şu anda Batman'da karşımda 55 bin kişi var. Yoldan gelenleri katmıyorum, onlar ayrı. Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?
Batman'ın güzel insanları, değerli hanımefendiler, aziz gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Dicle, size nasıl sevdalı ise biz de size kara sevdalıyız. Biz birileri için değil Allah için seviyoruz Başkaları Batman'ı. seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'da olduk. Batman'ın meselelerini, sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik, çözüm yollarını aradık. Bugün de Batman'a sadece Seçim mitingimizi yapmaya gelmedik, sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik, hafızalarımızı tazeleyelim dedik. Batman'a 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. O gelişimde kadınların nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman, birilerini sandığa gömer. Bizler Selahaddin Eyyubi'nin Alparslan'ın, Kanuni'nin torunlarıyız. Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne alevi videoları çekenler, ne batı'nın manşetleri, ne Kandil'deki baronlarının alçak tehditleri bizi korkutamaz, ebedi kardeşliğimizi asla bozamaz. Kürt ile Türk'ü Alevi ile Sünnisi kimse ayıramaz. 21 yıldır bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz.
Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımız var. Cumhuriyeti kurup yeşertenler bizim dedelerimizdir. Hakları hukukları yok sayılanlar da bizim dedelerimizdir. Rahmetli Özal ile yeniden umutlananlar, Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizlerriz. Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık, bu vatanı sizinle özgürleştirdik. 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilkalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara beraber gömdük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği gecede göğsümüzü beraber siper ettik.