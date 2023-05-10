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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Batman mitinginde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Batman mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Alanda 55 bin kişinin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?" dedi. 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ancak Kandil'e bahar getireceğini belirten Başkan Erdoğan, "Size bahar vaat edenler aslında zemheriden bahsediyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Batman mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Şu anda Batman'da karşımda 55 bin kişi var. Yoldan gelenleri katmıyorum, onlar ayrı. Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?

    Batman'ın güzel insanları, değerli hanımefendiler, aziz gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

    Dicle, size nasıl sevdalı ise biz de size kara sevdalıyız. Biz birileri için değil Allah için seviyoruz Başkaları Batman'ı. seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'da olduk. Batman'ın meselelerini, sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik, çözüm yollarını aradık. Bugün de Batman'a sadece Seçim mitingimizi yapmaya gelmedik, sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik, hafızalarımızı tazeleyelim dedik. Batman'a 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. O gelişimde kadınların nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman, birilerini sandığa gömer. Bizler Selahaddin Eyyubi'nin Alparslan'ın, Kanuni'nin torunlarıyız. Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne alevi videoları çekenler, ne batı'nın manşetleri, ne Kandil'deki baronlarının alçak tehditleri bizi korkutamaz, ebedi kardeşliğimizi asla bozamaz. Kürt ile Türk'ü Alevi ile Sünnisi kimse ayıramaz. 21 yıldır bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz.

    Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımız var. Cumhuriyeti kurup yeşertenler bizim dedelerimizdir. Hakları hukukları yok sayılanlar da bizim dedelerimizdir. Rahmetli Özal ile yeniden umutlananlar, Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizlerriz. Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık, bu vatanı sizinle özgürleştirdik. 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilkalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara beraber gömdük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği gecede göğsümüzü beraber siper ettik.

        Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber koşturduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da pazar günü beraber karacağız. 14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız, cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Ya Kürt kardeşlerimizin haklarını teslim edenlerden ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan CHP zihniyetinden yana olacağız. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay bay kemal Selo'yu çıkaracağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine yürü, arkandayız dediği sürece çıkaramazlar, cumhur ittifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Ya birlik dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz. Ya tam bağımsız Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız. Benim Batmanlı kardeşlerim yalancı bahar vaat edenlerin zemheriden bahsettiğini iyi bilir.

        BAY KEMAL ANCAK KANDİL'E BAHAR GETİRİR
        Bay Bay Kemal sadece FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum. Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahidisiniz. Hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini yakından biliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler biliyorsunuz. Ocaklara şivanlar düşmesin diye ciddi çabalar harcadık. Demokrasimizin standartlarını yükselttik. Baş örtüsünden dolayı kız çocuklarımızın okuyamadığı vesayetçi zihniyete biz son verdik. Ceberrüt devlet anlayışını biz değiştirdik. Kerim devlet uygulamalarını beraber tesis ettik. İnsanımızın inancına kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını rafa kaldırdık. TRT Kürdi'den kürtçe yayından seçmeli ders olarak Kürtçe'nin yer almasına kadar nice adımı biz attık. Şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre farklı noktalara taşıdık. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler. Ama biz Bay Bay Kemal ve CHP'ye rağmen Batman'da huzuru, güvenliği ve refahı tesis ettik. Batman'ın çocukları sokaklarında özgürce koşturuyor.

        Teröristlerin cirit attığı dağlarda kınalı kuzuların sesleri dengbejlere karışıyor. Dünyanın her yerinden insanlar Batman'a gelebiliyor. Her yerde huzur ve güven ortamı hakim olmuştur. Hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacak. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim benim Kürt kardeşlerimin haklarına el uzatırsa karşısında bizi bulacak, Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Halkım yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Şu bay bay Kemal Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi. Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, iradesine ipotek koyamayacaktır.

        Gabar'da bulduğumuz 100 bin varil kapasiteli rezervi bu dönemin bir işareti olarak görüyorum.

        300 MİLYAR DOLAR PALAVRASI
        Adam yalancı yanındakiler de öyle. Akşam yalan sabah yalan.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti Batman mitinginde önemli açıklamalar
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