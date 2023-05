Başkan Erdoğan'dan AK Parti Batman mitinginde önemli açıklamalar

BAY KEMAL ANCAK KANDİL'E BAHAR GETİRİR

Bay Bay Kemal sadece FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum. Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahidisiniz. Hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini yakından biliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler biliyorsunuz. Ocaklara şivanlar düşmesin diye ciddi çabalar harcadık. Demokrasimizin standartlarını yükselttik. Baş örtüsünden dolayı kız çocuklarımızın okuyamadığı vesayetçi zihniyete biz son verdik. Ceberrüt devlet anlayışını biz değiştirdik. Kerim devlet uygulamalarını beraber tesis ettik. İnsanımızın inancına kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını rafa kaldırdık. TRT Kürdi'den kürtçe yayından seçmeli ders olarak Kürtçe'nin yer almasına kadar nice adımı biz attık. Şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre farklı noktalara taşıdık. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler. Ama biz Bay Bay Kemal ve CHP'ye rağmen Batman'da huzuru, güvenliği ve refahı tesis ettik. Batman'ın çocukları sokaklarında özgürce koşturuyor.

Teröristlerin cirit attığı dağlarda kınalı kuzuların sesleri dengbejlere karışıyor. Dünyanın her yerinden insanlar Batman'a gelebiliyor. Her yerde huzur ve güven ortamı hakim olmuştur. Hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacak. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim benim Kürt kardeşlerimin haklarına el uzatırsa karşısında bizi bulacak, Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Halkım yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Şu bay bay Kemal Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi. Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, iradesine ipotek koyamayacaktır.

Gabar'da bulduğumuz 100 bin varil kapasiteli rezervi bu dönemin bir işareti olarak görüyorum.