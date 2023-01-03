Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sigorta' üçkağıdı... Çocuklarına EYT vurdu! Hepsi aynı şirkette hepsi aynı sürede...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözdüğü Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarına küçük yaşta yaptırdığı 'sigorta' kaydını yeniden gündeme getirdi.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detayları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu müjdesi başta EYT'liler olmak üzere birçok kesim tarafından sevinçle karşılanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu çözüme çökme çabasına girişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin EYT projesini sahiplenmeye kalkarak daha önce 'Loading' ifadeleriyle giriştiği algı operasyonunu 'Hayırlı olsun' paylaşımıyla sürdürdü.
LOADING'İ KENDİ ÇOCUKLARI İÇİN Mİ YAPTI
EYT düzenlenmesi SSK Genel Müdürüyken erken emekli olsunlar diye çocuklarını küçük yaşta 1 ay sigortalı gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarına da yaradı.
O dönem emeklilik yaşının 60 olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu kendi çocuklarını 'erken emekli olsunlar' diye küçük yaşta aynı şirkette 1-2 ay sigortalı göstermişti.
TÜM ÇOCUKLARI AYNI ŞİRKETTE 1-2 AY ÇALIŞAN GÖSTERİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde 14 yaşındaki oğlu Kerem, hem de ilköğretim öğrencisi iken sigorta ettirildi.
KEREM AZİME VE ZEYNEP
Kerem'i "sigorta" ettiren Ekinciler Holding, Kerem'in ablaları Zeynep ve Azime'yi de sigorta ettirmiş, hem de "birer ay" çalışmış gösterildi.
Kılıçdaroğlu'nun küçük kızı 1979 doğumlu Zeynep Kılıçdaroğlu'na henüz 17 yaşında iken Ekinciler Holding'te sigortalı olduğu ortaya çıktı. Zeynep Kılıçdaroğlu'nun kayıtlarına göre 10.06.1996 tarihinde işe giriş yaptığı, 1 ay sonra, yani 10.07.1996 tarihinde ise işten ayrıldığı görülüyor.
Üstelik Zeynep Kılıçdaroğlu, okulların açık olduğu o tarihlerde Ankara'da lise öğrencisi, Ekinciler Holding ise İstanbul'da bulunuyor.