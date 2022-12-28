Kılıçdaroğlu unutur, Takvim.com.tr unutmaz! EYT'ye çökmeye yeltenen CHP'nin arşivlerle tescilli utanç dosyası: Riyakar siyasetin deşifresi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detayları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu müjdesi başta emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere birçok kesim tarafından sevinçle karşılandı.
Kimileri sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür etti kimileri ise hayır dualarını iletti.
Türkiye'de bayram havası yaşatan bu gelişme üzerine kendilerine pay çıkarmak isteyen takoz siyasetinin öncüsü CHP her projeye çöktüğü gibi EYT'ye de çökmeye yeltendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin EYT projesini sahiplenmeye kalkarak 'Hayırlı olsun' paylaşımını yaptı. Birçok CHP'li isim de Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılıp 'çökme' siyasetinin hakkını veren paylaşımlarda bulundu.
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte birçok kez emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan bir isim...
Bu detay ışığında "EYT sorununu çözecekse bir kişi çözer. Onun adı da Bay Kemal" diyerek ikiyüzlülük örneği sergileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilik yaşının yükseltilmesini savunduğu açıklamalarını sizler için ele aldık;
"KADINLARDA 55 ERKEKLERDE 60 MEZARDA EMEKLİLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİN"
Kemal Kılıçdaroğlu, 1995 Eylül ayında yayınlanan "35 Soruda SSK Gerçeği" kitapçığında SSK Genel Müdürü olarak sunuş yazısı yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilik yaşının kadınlarda 55, erkeklerde 60 olması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kılıçdaroğlu kitapçıkta emeklilik yaşının yükseltilmesinin gerekçeleri şöyle anlatılıyor;
"Bu kitapçık, ilk borçlanma yasasının çıktığı 1969 yılından bu yana, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda başlayan geri gidişin bugün vardığı sonuçları özetlemektedir. 1950'lerin, 60'ların görkemli kurumu 1990'larda niçin ve nasıl bu duruma geldi."
"Bu kitapçık, dünyanın en cömert sosyal sigortacılık anlayışı ile ne kadar yol alınabileceği de gösteriyor. Bir diğer anlatımla, bugünkü sosyal sigortacılık anlayışı kurumu ekonominin kara deliği haline getirdi. Türkiye'de artık Sosyal Sigortalar Kurumu'nun, sosyal yardımı kurumu olmaktan çıkarılması gerekir."
"Bu kitapçıktaki soru ve yanıtlarda çözümler de var."
"Bu kitapçığın asıl amacı TBMM'de bulunan yasa tasarısının, daha sağlıklı tartışılmasına katkıda bulunmaktır. Rahat okunabileceğine inandığımız bu kitapçık, umarız amacına ulaşır.
Kemal Kılıçdaroğlu
SSK Genel Müdürü
İlgili kitapta yer alan diğer detaylar;
"Emeklilik yaşı hemen hemen hiçbir ülkede popülizmin malzemesi olamaz. Çünkü faturası çok ağırdır. Bugün bu ağır faturayı Türkiye ödemektedir."