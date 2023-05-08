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    • 09.05.2023 00:49
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    Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Mitingi'ne damga vuran 85 yaşındaki Hüseyin amca ile telefonda görüştü

    Başkan Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin amca ile görüştü. Başkan Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi. Hüseyin amcanın davetini geri çevirmeyen Başkan Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diye karşılık verdi.

    Başkan Erdoğan, Hüseyin amca ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN HÜSEYİN AMCA İLE GÖRÜŞTÜ I VİDEO İZLE



    Başkan Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.



    "Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.



        Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı." dedi.



        "HAYIRLISIYLA SEÇİM SONRASI BULUŞURUZ"
        Hüseyin Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Başkan Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diye karşılık verdi.



        GENÇLERİ GERİDE BIRAKMIŞTI
        'Yüzyılın Mitingi'ne gitmek isteyenler İBB Belediyesinin engellemeleri nedeniyle metro ve yürüyen merdivenlerde sorun yaşadı. Başkan Erdoğan'a yetişmek isteyen Haüseyin amca ise tüm aksaklıklara rağmen, havalimanına kadar yürüyerek gitmişti.
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Mitingi'ne damga vuran 85 yaşındaki Hüseyin amca ile telefonda görüştü
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