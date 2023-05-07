AK Parti'nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği "Büyük İstanbul Mitingi" saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.
Takvim.com.tr ekibi mitingin yapılacağı alandan dakika dakika son gelişmeleri aktarıyor.
AK Parti Büyük İstanbul Mitingi 🇹🇷— Takvim (@takvim) May 7, 2023
Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi'nde kameramıza yansıyan kare 📸 #TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/O77pUh1WbK
İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDAN AKIN AKIN GELMEYE BAŞLADI
Mitingin gerçekleştirileceği alana vatandaşlar gelmeye başladı. Yüzyılın Mitingi'ne ev sahipliği yapacak alan Yenikapı'dan tam 1.5 kat daha büyük. İstanbul'daki tarihi mitinge milyonların işinin katılması bekleniyor.
"TARİHİN EN BÜYÜK MİTİNGİNE SAHNE OLACAK" VİDEO İZLE
AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 18. sıradan aday gösterdiği genç milletvekili adaylarından milli yüzücü Umut Arman Sonay Takvim.com.tr mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.
Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Sonay, "İçim kıpır kıpır, günlerdir sahadayız, aldığımız geri dönüşlerden sonra buranın tarihin en büyük mitingine sahne olacağını düşünüyorum. Bunu sağlayan tek kişi cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.
BÜYÜKLÜKTE BİR MİTİNG GERÇEKLEŞTİRECEK
Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. 7'li koalisyonun Maltepe mitinginde hepsi birleşmesine rağmen miting alanını dolduramamasının ardından Başkan Erdoğan'ın miting görüntülerini paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan gelenek olduğu üzere bu seçim sürecinin de son Pazar gününde yapacağı mitinginde İstanbullular ile buluşacak; hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir miting gerçekleştirecek. Mitingin Atatürk Havalimanı'nda yapılmasının sebebi ise 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması.