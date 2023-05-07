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    • 07.05.2023 13:45
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    • 07.05.2023 13:45
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    Terör örgütü PKK'ya darbe! Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama görevine aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör örgütü PKK’ya darbe!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda yapılan aramalarda, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 gece görüş dürbünü, 2 USB harici bellek, 4 hafıza kartı, 1 ses kayıt cihazı ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya darbe! Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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