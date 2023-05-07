Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir 'Yüzyılın Mitingi'nde son anket sonucunu sadece Takvim.com.tr'ye açıkladı! İlk turda bitiyor mu?



SON ANKET SONUCUNU TAKVİM.COM.TR'YE AÇIKLADI: SEÇİM İLK TURDA BİTER

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir son anketi Takvim.com.tr'den Editörümüz Fatma Gül ve Yasin Aktaş'a açıkladı.





"Dün bir araştırma tamamladık" diyen Daşdemir, "İlk turda Erdoğan lehine seçimin bittiğini gördük. Yükseliş trendi devam ederse yüzde 51 yüzde 51,5 gibi oranla bitme ihtimali var" ifadelerini kullandı.

YAPAMADIKLARI MİTİNG İÇİN BURANIN FOTOĞRAFINI KULLANABİLİRLER

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

CHP yandaşlarının AK Parti'nin 2014'teki miting görüntülerini 7'li koalisyonun mitingi gibi paylaşmalarına esprili bir cevap veren ve alanda 1 milyondan fazla İstanbullunun olacağını belirten Kabaktepe, "Bugün yeni bir fotoğraf daha vereceğiz. Yapamadıkları mitingler için buranın fotoğrafını paylaşabilirler. Kırmızı-beyaz burada olacak, başka renkler olmayacak. Telif hakkı istemiyoruz." dedi.

"TARİHİN EN BÜYÜK MİTİNGİNE SAHNE OLACAK" VİDEO İZLE

AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 18. sıradan aday gösterdiği genç milletvekili adaylarından milli yüzücü Umut Arman Sonay Takvim.com.tr mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.