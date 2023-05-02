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    • 02.05.2023 13:54
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    CHP yandaşı Enver Aysever'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler! Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" dedi: "Hepsi patronun adamları"

    Yıkım ittifakı seçim çalışmaları kapsamında bugün İzmir'e geldi. Sahneye 8 kişi çıktı, uzayıp giden konuşmalar seçmenin canını sıktı. İzmirli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını dinlemek için tamı tamına 2 saat 4 dakika ayakta bekledi. Millete eziyet olan ve kaos iklimini gözler önüne seren miting sonrası 1 Mayıs'ta sosyal medyadan açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Enver Aysever, Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na istemeye istemeye oy vereceklerini belirterek "sahte bahar gelmektedir" diyen Aysever 7'li koalisyonu sıraya dizdi, zehir zemberek açıklamalar yaptı.Temel Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" diyen Aysever, Mansur Yavaş'ın da Deniz Gezmiş'e, Nazım Hikmet'e, Eşber Yağmurdereli'ye "terörist" dediğini ve bütün İzmir'in onu alkışladığını belirtti. Mezhep siyaseti yapan Kılıçdaroğlu'na da ateş püsküren Aysever, "Hepsi patronun adamları" dedi.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyona zehir zemberek sözler!

    2023 seçimlerine sayılı günler kaldı. 'Türkiye Yüzyılı' deyip sembol projelerin altına imzasını atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    7'Lİ KOALİSYONA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER! VİDEO İZLE



    Seçim çalışmalarını sürdüren yıkım ittifakı 30 Nisan'da İzmir'e gitti. Sahneye sırasıyla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

    DAKİKA DAKİKA KAOSU
    Uzadıkça uzayan konuşmalar, seçmenin canını sıktı tadını kaçırdı. İzmirli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını dinlemek için tamı tamına 2 saat 4 dakika ayakta bekledi.

        CHP YANDAŞINDAN SAHTE BAHAR AÇIKLAMASI
        Millete eziyet olan ve kaos iklimini gözler önüne seren miting sonrası 1 Mayıs'ta sosyal medyadan açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Enver Aysever, Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesine zehir zemberek ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na istemeye istemeye oy vereceğini ifade eden Aysever, "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Karı koca yapılan kalplere, ellerinde sevgiyle çiçekle gelip eğilenlere falan eyvallah diyecek değiliz." dedi.

        SİVAS'IN KATİLLERİNİ BİZE YUTTURDU
        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun alkışlanmasını tepki gösteren Enver Aysever, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye dedeydi, amcaydı diyerek bize bilge adam diye Sivas'ın katillerini de yutturdu sonuçta, mecbur kaldık yuttuk. Hele Babacan hele Davutoğlu hey gidi hey. Bir tanesinin, bu sevimli yavrucakların ağzından da işçi sınıfı çıktı mı, DİSK çıktı mı, devrimciler çıktı mı? Halkın ekmeğini halkın yararına kullanacağız dediler mi? Hepsi patronun adamları." dedi.

        BAY BAY KEMAL DE NASİBİNİ ALDI
        İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na Alevi provokasyonu üzerinden tepki gösteren Aysever, "Yetmedi kimlik siyaseti yapanlar, yetmedi mezhep meselesini tartışmaya açanlar, Türkiye'de bunların tamamı ezilen kadının, tecavüze uğrayan çocuğun, parasız eğitim hakkının, parasız sağlık hakkının önündeki en büyük engellerdir. Bunlar yalandır" ifadelerini kullandı.



            MANSUR YAVAŞ'A DA SALLADI: GEZMİŞ'E HİKMET'E YAĞMURDERELİ'YE "TERÖRİST" DİYENLERİ BÜTÜN İZMİR ALKIŞLADI
            Aysever, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Deniz Gezmiş'e, Nazım Hikmet'e, Eşber Yağmurdereli'ye "terörist" dediğini ve bütün İzmir'in onu alkışladığını belirtti.

            CHP YANDAŞI ÖZDİL BENZER BİR SÖYLEMDE BULUNMUŞTU
            Benzer bir açıklamayı miting öncesi CHP yandaşı Yılmaz Özdil, yapmıştı. Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün…" sözleriyle o gün yaşanacakları özetlemişti. CHP'nin ve İzmir'de ilk sıradan aday gösterdiği FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ı, koalisyon ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu alkışlatacağını belirten Özdil, "20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu'nu, Babacan'ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar" dedi.



            Takvim.com.tr, 7'li yıkım koalisyonunun İzmir mitingini dakika dakika deşifre etmiştik.



            16.23'te Tunç Soyer'in konuşmasıyla miting başlıyor... Soyer 16.30'da sahneden iniyor.



            İZMİRLİLERİ "SİVASLILAR" DİYEREK SELAMLADI
            Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 16.31'de mikrofonu eline aldı. İzmirlileri "Sivaslılar" diyerek selamladı. Konuşmasını 16.42'de noktaladı.




            16.44'te sahneye çıkan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 16.57'de sözlerine son verdi.




            CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 16.58'de sahneye ilk adımını attı. Saatler 17.17'yi gösterdiğinde sözü Ali Babacan'a devretmek üzere sahneden ayrıldı.



                17.18'de mikrofonu eline alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 17.28'de konuşmasını noktaladı.



                Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal 17.29'da çıktığı kürsüyü 17.46'da bıraktı.




                17.48'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sözü aldı. Tamı tamına 27 dakika konuştu.



                "KOCAM İLK DEFA MİLLİ OLDU"
                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eşi Tuncer Akşener ile birlikte 18.17'de sahneye çıktı. "Kocam ilk defa milli oldu! Evet, utandı ve kaçtı..." sözlerini kullandı. 18.24'te de mikrofonu bıraktı.





                Son olarak söz sırası 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geldi. 18.27'de sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 18.45'te mikrofonu bırakıyor.

                Konuşmasını yapan isimlerden en dikkat çekeni ise Ahmet Davutoğlu oldu... Gelecek Partisi Genel Başkanı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha uzun süre kürsüde kaldı.

                SİSTEMSİZLİK AÇIĞA ÇIKTI, KOALİSYONLU KAYIP YILLAR AKILLARA GELDİ!
                Her kafadan bir sesin çıkması, mikrofonun 2 saati aşkın bir süre sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşması, Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla konuşması, umduğunu bulamayan seçmenin alanı terk etmesi 7'li koalisyonun umut vermeyen, karmaşık ve kaosa gebe yapısını bir kez daha açık etti.


                Bu bağlamda akıllara kriz ve belirsizliğin sembolü olan koalisyonla yönetilen 'kayıp yıllar' geldi.



                    ALANI TERK ETTİLER
                    2 saat 4 dakika ayakta bekleyen İzmirliler, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının hemen başında alanı terk etmeye başladı.

                    İşte objektiflere yansıyan o anlar;









                    CHP MİTİNG İÇİN 81 İLDEN OTOBÜS KALDIRDI!
                    Öte yandan İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılan 7'li koalisyonun mitingine CHP 81 ilde otobüs kaldırdı.





                    Tekirdağ Ergene, İstanbul Kartal, İzmir Buca - Torbalı belediyelerinin otobüsleri ve CHP Sakarya İl Örgütü araçları alanda görüntülendi.
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                    HangiKredi
                    Haberler Güncel CHP yandaşı Enver Aysever'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler! Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" dedi: "Hepsi patronun adamları"
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