CHP yandaşı Enver Aysever'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler! Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" dedi: "Hepsi patronun adamları"

2023 seçimlerine sayılı günler kaldı. 'Türkiye Yüzyılı' deyip sembol projelerin altına imzasını atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Seçim çalışmalarını sürdüren yıkım ittifakı 30 Nisan'da İzmir'e gitti. Sahneye sırasıyla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.