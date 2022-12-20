"Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınır ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan Beye ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız."

Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak, bakanlığa girişte açıklama yapmıştı. Kavlak, asgari ücretin netleşip netleşmediğiyle ilgili soruya, "Bugün netleşecek, esas haber çıkınca olacak. Hem işveren hem de bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz" diye konuştu.