Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ
Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat sürdü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başlayan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pervul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.
Toplantının son bölümüne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.
TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA: 9 BİN LİRA OLURSA İMZALARIZ
Atalay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınır ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan Beye ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız."
Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak, bakanlığa girişte açıklama yapmıştı. Kavlak, asgari ücretin netleşip netleşmediğiyle ilgili soruya, "Bugün netleşecek, esas haber çıkınca olacak. Hem işveren hem de bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz" diye konuştu.
Kavlak, asgari ücretin bugün açıklanma ihtimali ile ilgili soru üzerine, "Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli mesaj geliyor. Külliye'de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin de biz de işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyor. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşır, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu şekilde" dedi.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA | VİDEO İZLE
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarından, TÜİK'ten istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni ücret için kararın bu toplantıda alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. İşte asgari ücrete ilişkin başta senaryolardaki rakamlar olmak üzere merak edilen soruların yanıtları…