Asgari ücret ne kadar olacak? Net zam oranını verdi! İşte en yüksek ve düşük ihtimal…

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak zamda.
Zam oranı merakla beklenirken, tahminler ve kulis bilgileri de üst üste gelmeye devam ediyor.
Tahminlerde 7500-8500 TL arasında gidip gelirken, hükümetten yapılan açıklamalarda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte vatandaşların enflasyona karşı korunacağı belirtiliyor.
ÇALIŞANLARIN REFAH SEVİYELERİ KORUNACAK
Başkan Erdoğan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz." dedi.
"ALIM GÜCÜNÜ AZALMAYACAK TEDBİRLER ALINACAK"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Özellikle bu olağanüstü ekonomik şartlardan geçerken, geçen sene de bunun örnekleri ortaya kondu. Türkiye'de 2 sefer asgari ücrete çok yüksek zamlar yapıldı. Bu sefer de vatandaşımızın hayat pahalılığı karşısında alım gücünü azaltmayacak tedbir alınacaktır" ifadelerini kullandı.