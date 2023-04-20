CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin işçilerin maaşını taksitle ödediği ortaya çıktı! Bol keseden vaat veren Kılıçdaroğlu'nun belediyeleri maaş ödeyemiyor



İLGEZDİ 'SANA MI SORACAĞIM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yine CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde 5 aydır maaş alamayan işçiler belediye önünde eylem yapmıştı. Eylem alanına gelen Belediye Başkanı Battal İlgezdi bir işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" demişti.

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