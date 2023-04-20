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    • 20.04.2023 07:24
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    CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin işçilerin maaşını taksitle ödediği ortaya çıktı! Bol keseden vaat veren Kılıçdaroğlu'nun belediyeleri maaş ödeyemiyor

    7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yaklaştıkça bol keseden vaat dağıtıyor. Ancak CHP’li belediyeler, ballı vaatler ve ikramiyeler bir yana, işçilerin maaşını ödemekten bile aciz. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin işçilerinin bir aylık maaşlarını 7 taksitte ödediği ortaya çıkmıştı. Maaş krizine son halka olarak CHP'li İstanbul Ataşehir Belediyesi eklendi. Belediyede personel maaşlarının taksitle ödendiği belirlendi.

    takvim.com.tr
    CHP’li belediye maaşları taksitle ödüyor

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticiler, 14 Mayıs seçimlerine günler kala bol keseden vaat dağıtırken, öbür tarafta ise CHP'li belediyeler daha personel maaşlarını bile ödeyemiyor.

    CHP'li başkanların başında bulunduğu Ankara, İzmir ve İstanbul'un Ataşehir belediyelerinde yaşananlar, gerek Kılıçdaroğlu'nun emeklilere bayram ikramiyesi, gerekse CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in her yoksul aileye altın vaatlerinin gerçekleşmesinin zor olduğunu gözler önüne serdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANFA çalışanlarına bayram öncesi gönderilen mesajda, bayram ikramiyesi ödemelerinin ertelendiği duyuruldu.

    7 TAKSİTLE MAAŞ SKANDALI
    İzmir'de de CHP'li Karşıyaka Belediyesi, işçilerinin bir aylık maaşlarını 7 taksitte ödedi. Belediyeye ait şirketlerde çalışan 2 bin 300 işçi geçtiğimiz ay iş bırakarak tepki göstermişti.

        CHP'li Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş'de çalışan 900 kişi ile Personel A.Ş'deki 1400 işçi martta iş bırakma eylemi yaparak tepkilerini dile getirmiş, ilçede çöp dağları oluşmuştu.

        Maaş krizine son halka olarak CHP'li İstanbul Ataşehir Belediyesi eklendi. Belediyede personel maaşlarının taksitle ödendiği ortaya çıktı. Aylardır Ataşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşlarını taksitle aldığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu durumdan dolayı çalışanların kiralarını ödeyemediği belirtildi.


        İLGEZDİ 'SANA MI SORACAĞIM' DEMİŞTİ
        Geçtiğimiz aylarda yine CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde 5 aydır maaş alamayan işçiler belediye önünde eylem yapmıştı. Eylem alanına gelen Belediye Başkanı Battal İlgezdi bir işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" demişti.

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        Haberler Güncel CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin işçilerin maaşını taksitle ödediği ortaya çıktı! Bol keseden vaat veren Kılıçdaroğlu'nun belediyeleri maaş ödeyemiyor
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