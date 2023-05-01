Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.05.2023 01:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2023 01:44
    ABONE OL

    Kandil Cumhuriyet'i HDPKK, Meclis'i değiştirmek istiyor! CHP'nin kanalı Halk TV'de açık açık itiraf ettiler

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak adeta Türkiye için büyük tehlike haline geldi. Daha önce HDPKK'lıların '100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız' söylemine bu seferde Meclis'i değiştireceğiz söylemi eklendi. CHP'nın fonladığı Halk TV'de konuşan HDPKK'lı Mithat Sancar, "Meclis’te de değişimin gerçek gücü ve güvencenin teminatı HDP olacak. O nedenle Meclis’e ne kadar güçlü girersek ülke hem tek adam rejiminden kurtulmuş olacak hem de yeni demokratik bir başlangıcı daha kuvvetli yapabilecek. Onun da gerçek özdesi aktörü ve güvencesi olmak istiyoruz. Bütün bu hedefi birleştirdiğimiz bir seçim politikası var ve bunu da çok açık söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    HDPKK, Meclis’i değiştirmek istiyor

    7'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için adeta milli güvenlik sorunu haline geldi. HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

    KILIÇDAROĞLU'NDAN KANDİL'E DESTEK
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



    "KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU"
    HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı. Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

    HDPKK AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ I VİDEO İZLE



    HDPKK AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ: MECLİS'İ DEĞİŞTİRECEĞİZ
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından HDPKK, CHP'nin fonladığı Halk TV'de skandal bir açıklama bulundu. Açık açık Meclis'i değiştirmek istedikikerini itiraf eden Mithat Sancar, "Biz tek adam yönetimine son vermeyi stratejik iki hedefimizden biri olarak belirlemişiz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bu nedenle destek veriyoruz. Ama Meclis'te de değişimin gerçek gücü ve güvencenin teminatı HDP olacak. O nedenle Meclis'e ne kadar güçlü girersek ülke hem tek adam rejiminden kurtulmuş olacak hem de yeni demokratik bir başlangıcı daha kuvvetli yapabilecek. Onun da gerçek özdesi aktörü ve güvencesi olmak istiyoruz. Bütün bu hedefi birleştirdiğimiz bir seçim politikası var ve bunu da çok açık söylüyoruz" ifadelerini kullandı.



        KANDİL CUMHURİYETİ HDPKK MECLİS'İ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR
        HDPKK'lı Mithat Sancarın bu açıklamaları akıllara üst düzey PKK'lı Sabri Ok'un "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasını getirdi.

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        "BİZ 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
        Öte yandan Cumhuriyeti hedef alan bir diğer isim ise HDPKK'lı Sıırı Sakık, olmuştu.

        Sakık, "Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. Aslında dünkü açıklama bu. Biz masada oturup bir bakanlık, vekillik veyahut da bir cumhurbaşkanı yardımcılığı değil, biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil bizimle müzakere yapın. Bizimle oturun. Bizimle kavga değil, barış sağlayın" İfadelerini kullanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        HangiKredi
        Haberler Güncel Kandil Cumhuriyet'i HDPKK, Meclis'i değiştirmek istiyor! CHP'nin kanalı Halk TV'de açık açık itiraf ettiler
            loading
            SON DAKİKA