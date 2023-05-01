Kandil Cumhuriyet'i HDPKK, Meclis'i değiştirmek istiyor! CHP'nin kanalı Halk TV'de açık açık itiraf ettiler

7'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için adeta milli güvenlik sorunu haline geldi. HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
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KILIÇDAROĞLU'NDAN KANDİL'E DESTEK
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
"KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU"
HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı. Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.
HDPKK AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ I VİDEO İZLE
HDPKK AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ: MECLİS'İ DEĞİŞTİRECEĞİZ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından HDPKK, CHP'nin fonladığı Halk TV'de skandal bir açıklama bulundu. Açık açık Meclis'i değiştirmek istedikikerini itiraf eden Mithat Sancar, "Biz tek adam yönetimine son vermeyi stratejik iki hedefimizden biri olarak belirlemişiz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bu nedenle destek veriyoruz. Ama Meclis'te de değişimin gerçek gücü ve güvencenin teminatı HDP olacak. O nedenle Meclis'e ne kadar güçlü girersek ülke hem tek adam rejiminden kurtulmuş olacak hem de yeni demokratik bir başlangıcı daha kuvvetli yapabilecek. Onun da gerçek özdesi aktörü ve güvencesi olmak istiyoruz. Bütün bu hedefi birleştirdiğimiz bir seçim politikası var ve bunu da çok açık söylüyoruz" ifadelerini kullandı.